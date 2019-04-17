banner255
23 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
159 0
 
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
50 0
54 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
66 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
36 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
144 0
banner82

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden duyarlı hareket

banner27

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne bağlı Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi’nde eksikliği görülen bir derin dondurucu bağışında bulundu

banner262
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden duyarlı hareket
banner267

Ülkemizin en eski sivil toplum örgütlerinden olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne bağlı Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, toplumsal duyarlılık  çerçevesinde  yardım elini uzatmaya devam ediyor. 

Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu Kalkanlı Yaşlı  Bakım Evi’nde eksikliği görülen  bir derin dondurucuyu, Genel Başkan  Gülten Feridun ve Lefkoşa Merkez Başkanı Halide Tunceri'nin başkanlığında yaptıkları bir ziyaretle , bakımevi yetkililerine teslim ettiler.

Kalkanlı Yaşlı  Bakım Evi’nde bir  eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri,  yaşlılarımızın huzur içinde ve sağlıklı ortamlarda hizmet aldıklarını görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, hizmet  verenlere teşekkürlerini sundular.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.