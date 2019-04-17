Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden duyarlı hareket

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne bağlı Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi’nde eksikliği görülen bir derin dondurucu bağışında bulundu

Ülkemizin en eski sivil toplum örgütlerinden olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne bağlı Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, toplumsal duyarlılık çerçevesinde yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi’nde eksikliği görülen bir derin dondurucuyu, Genel Başkan Gülten Feridun ve Lefkoşa Merkez Başkanı Halide Tunceri'nin başkanlığında yaptıkları bir ziyaretle , bakımevi yetkililerine teslim ettiler.

Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi’nde bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yaşlılarımızın huzur içinde ve sağlıklı ortamlarda hizmet aldıklarını görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, hizmet verenlere teşekkürlerini sundular.