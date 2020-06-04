banner411
banner69
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
239 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
133 0
 
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
50 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
32 0
35 0
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
51 0
82 0
banner449

Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurdunuz

banner27

Başbakan Tatar, pandemi döneminde özel uçağıyla Türkiye’ye hasta taşıyan ve tıbbi malzeme getiren İktisat Bank'ın sahibi Mete Özmerter’e teşekkür mektubu ve plaket takdim etti

Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurdunuz

 

Başbakan Ersin Tatar, pandemi döneminde özel uçağıyla Türkiye’ye hasta taşıyan ve tıbbi malzeme getiren İktisat Bank'ın sahibi, pilot Mete Özmerter’e teşekkür mektubu ve plaket takdim etti. 
“Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurdunuz” diyen Tatar, olağanüstü günlerde tek başına yolculuk yaparak ülkeye tıbbi malzeme getiren ve Türkiye’ye hasta taşıyan Özmerter’in birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediğini kaydetti. 
Bu dönemde Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunun canlandığını gözlemlediklerini dile getiren Tatar, sağlık çalışanları, çeşitli kurum ve kuruluşların büyük bir mücadele gerçekleştirdiğini belirtti. 
İktisat Bank'ın sahibi, pilot Mete Özmerter de, Başbakan Tatar’a teşekkür etti. Özmerter, birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu hissettiğini, perde gerisinde ciddi bir ekip çalışması olduğunu kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özmerter, zorlayıcı ve duygu yüklü bir dönemden geçtiklerini, 30 yıllık meslek hayatı içinde yaptığı en önemli işlerden birini gerçekleştirdiğini belirtti. 

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.