Kıbrıs Türk halkı çok sıcakkanlı

20 Temmuz kutlamaları için yabancı parlamenterler KKTC’ye geldi. Heyet, Kıbrıs Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ülkeye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kosova, Madagaskar, Macaristan, Kanada, Bulgaristan Azerbaycan, Moritanya ile Çad’dan gelen parlamenterleri temsilen Kanada Senatörü Anne Cools kısa bir konuşma yaptı.

Cools, 35 yıldır Kanada’da senatör olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın çok güzel bir ülke olduğunu ve bu önemli günde adada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cools, uzun bir süredir devam eden Kıbrıs sorunun bir an önce çözümlenmesi temennisinde bulundu.

Başbakan Erhürman da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kanada, İngiltere, Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Madagaskar, Mortanya, Bulgaristan, Çad, Makedonya ve Botswana’dan gelen parlamenterleri temsilen Türkiye-Çad Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Adom Hindi Achair kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kabulden dolayı Başbakan Erhürman’a teşekkür eden Achair, KKTC’de çok sıcak karşılandıklarını belirtti. Achair, Kıbrıs Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu kaydederek bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye-Çad Dostluk Grubu üyesi olmaları vesilesiyle adada bulunduklarını kaydeden Achair, Kıbrıs Türk halkıyla kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Çad’ın tarihinin, geçmişte yaşananların Kıbrıs’ınkiyle nerdeyse aynı olduğunu belirten Achair, ülkelerinde 30 yılı aşkın bir süre savaş olduğunu anlattı.

Başbakan Tufan Erhürman da bu ziyaretin kendileri için büyük bir şeref olduğunu belirtti.