Kıbrıs Türk halkı çok daha zor koşulları, dayanışmayla aşmıştır

Başbakan Erhürman "Kıbrıs Türk halkı çok daha zor koşulları, dayanışma, özveri ve “biz” olma bilinciyle aşmayı başarmıştır. Bugün yaşanan sıkıntıları da el birliğiyle aşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir."

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kendi kendini yönetme, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahip olduğunu vurguladı.



Erhürman, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erhürman mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü halk olarak ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olunduğu bir dönemde kutladıklarını belirterek, “Yaşamak zorunda kaldıklarımızdan öğrenmemiz gereken şeyler var” dedi.



Başbakan Erhürman, şunları dile getirdi:



“Daha fazla çalışmak, doğru alanlarda, doğru yöntemlerle, daha kaliteli ve planlı bir biçimde daha fazla üretmek, yurttaşlarımız için daha fazla ve nitelikli istihdam alanı yaratmak, bu topraklara adaleti hakim kılmak zorundayız. Sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda onurlu bir biçimde var olma mücadelesinin çok önemli bir unsurudur. Onun içindir ki bir yandan, en kısa zamanda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmaya devam ederken, diğer yandan da gerek çözümün öncesinde, gerekse çözümün sonrasında halkımızın hak ettiği koşullarda yaşayabilmesinin sağlanması için sosyal ve ekonomik kalkınma alanındaki adımları hızla atacağız.



Kıbrıs Türk halkı çok daha zor koşulları, dayanışma, özveri ve “biz” olma bilinciyle aşmayı başarmıştır. Bugün yaşanan sıkıntıları da el birliğiyle aşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir.



Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta şehitlerimiz olmak üzere bu halkın bu adada onurlu bir biçimde var olması için mücadele eden ve aramızdan ayrılan herkesi saygıyla anar, halkımıza esenlikler dilerim.