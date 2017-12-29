Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu Çekildi

29.12.2017 tarihinde Genç Tv stüdyolarında saat 10:00 ‘da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu'nun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir
- En büyük İkramiye 0 km. Fıat Egea Sedan 1,6 Cc full otomatik salon araba 10097
- 1 adet Lenova Marka Laptop (çantasıyla birlikte) 32798
- 1 adet Vestfrost Marka normal boy buzdolabı 00601
- 1 adet Goddes Marka 5 kg Çamaşır Makinesi 24431
- 1 adet Stilevs Marka mikrodalga fırın 16103
- 1 adet Star Marka su sebili 12229
- 1 adet Homestar Marka Gazlı soba 04885
- 1 adet Sky Marka vantilatör 12201
- 1 adet Stilevs Marka buharlı ütü 12366
- 1 adet Samsung Marka DVD-CD radyo çalar 30258
NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilirler.