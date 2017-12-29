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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu Çekildi

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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu Çekildi
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29.12.2017 tarihinde Genç Tv stüdyolarında saat 10:00 ‘da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu'nun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir

  1. En büyük İkramiye 0 km. Fıat Egea Sedan  1,6 Cc full otomatik salon araba  10097
  2. 1 adet  Lenova Marka Laptop (çantasıyla birlikte)   32798
  3. 1 adet Vestfrost Marka normal boy buzdolabı    00601
  4. 1 adet  Goddes Marka 5 kg Çamaşır Makinesi  24431
  5. 1 adet Stilevs Marka mikrodalga fırın    16103
  6. 1 adet Star Marka su sebili   12229
  7. 1 adet Homestar Marka  Gazlı soba    04885
  8. 1 adet  Sky Marka vantilatör   12201
  9.  1 adet  Stilevs  Marka buharlı ütü   12366
  10. 1 adet Samsung  Marka DVD-CD radyo çalar  30258

NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok.   No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilirler.

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