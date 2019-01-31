 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde başkan Heran Çiftçi

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği başkanlığına Heran Çiftçi seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan 19. Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Heran Çiftçi Başkan, Kemal N.Dorum As Başkan, Filiz Soyer Sayman, Pervin Arifoğlu Genel Sekreter, Ülfet Kortmaz Aktif üye, Ayşegül Aşık ve Asya Beyaz Yedek üye

Denetleme Kurulu

Kezban Bahriyeli, Ulun Şeytanoğlu ve Guy Andrieu Asil üye, Kaan Uyar ve Orhan Çiftçi Yedek üye.