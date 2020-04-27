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KIBRIS TÜRK EMLAKÇILAR BİRLİĞİ: “EMLAK OFİSLERİ MAYIS SONUNA KADAR KAPALI KALSIN”

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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, emlak ofislerinin Mayıs ayı sonuna kadar kapalı kalmasını istediklerini açıkladı.

KIBRIS TÜRK EMLAKÇILAR BİRLİĞİ: “EMLAK OFİSLERİ MAYIS SONUNA KADAR KAPALI KALSIN”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede öğrenci ve çalışan işçi kalmadığını, giriş-çıkışların durduğu bir ortamda yeni yatırımcının da gelmesinin söz konusu olmadığını ve bu bağlamda emlak ofislerinin ay sonuna kadar kapalı kalmasını istediklerini açıkladı. 

Hükümetin emlak ofislerinin de dahil olduğu bazı sektörleri açma hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Sungur, “İnşaat ve emlak sektörünü açtığınız anda Planlama ve İnşaat Dairesi, Şehircilik ve Planlama Dairesi, Tapu Dairesi, tüm Belediye Birimleri, Karayolları Dairesi ile Kaymakamlıkların açık olması gerekmektedir.  Bunların bir tanesinin bile kapalı olması işlemlerin yarı buçuk kalmasına ve dolasıyla işlem yapılmamasına neden olacaktır” dedi.

Giriş-çıkışların durması, öğrenciler ve işçilerin ülkelerine geri dönmesinden dolayı ülkede yeni bir yatırım yapma nedeni kalmadığını belirten Sungur, süreçte yasa dışı emlakçılık denetlemelerinin de yapılamayacağını iddia etti.

Emlak sektörünün yüz yüze iletişim gerektiren bir sektör olduğundan sağlık açısından da sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Sungur, “Bu bağlamda hükümetimizden ricamız 30 Mayıs’a kadar Emlak Ofislerinin açılmaması yönündedir” dedi.

Sungur ayrıca,  yaşam normale döndükten sonraki tarihten başlayarak, faiz ödemesi ve kredi taksitlerinin 1 yıl ötelenmesi gerekliğini de belirtti.

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