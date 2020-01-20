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Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi çalışmalarını hızlandırdı

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinden yapılan basın açıklamasına göre bünyesinde bulunan kadın üreticilerin oluşturduğu komite çalışmalarına hız vererek, ilk toplantılarını 17 Ocak Cuma günü Saat 10:00’da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi çalışmalarını hızlandırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği açıklamasında kadın komitesinde seracılık, sulu tarım, kuru tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan, kendi ayakları üzerinde durmayı bilen, Kıbrıs Türk halkının kültürünü yaşatan kadın üreticilerden oluşturulduğu belirtildi.

Kadının olduğu yerde başarının da olduğunun bilincinden hareketle, oluşturulan komitede ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta geçimini tarımla kazanan, ülkemize, geleceğimize yön veren üretken ve emektar analarımızın yer aldığı kaydedildi.

Kadın komitesinin amacının yeni doğan çocuk gibi umut taşıyarak gelecekte kadın üreticilerimizin sektöre yön vermesi hedeflenmekle birlikte, sektör içerisinde bulunan tüm kadın üreticilerin komiteye katkı koyarak ülkemiz tarım politikalarının sürdürülebilir olmasını sağlamanın ise Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi’nin olmazsa olmazı olduğu belirtildi.

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