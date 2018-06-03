Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti

Kıbrıs Türk basının duayen ismi Rumca tercümanlığı ile yorumlarıyla bilinen Saffet Soykal hayata veda etti.

Halkın Sesi başta olmak üzere, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve birçok özel TV kanallarında çalışan, Gazeteci Yazar Saffet Soykal bu sabaha yakın yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir süreden beridir tedavi görmekte olan Soykal, günün ilk saatlerinde yaşamını kaybederken, cenazesi Pazartesi kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.