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Kıbrıs tatları öğretildi

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Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’ndeki kursiyerlere usta eğitmen Pınar Soykara tarafından hem Kıbrıs’a özgü tatlar, hem de uluslararası lezzetler öğretildi

Kıbrıs tatları öğretildi
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Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde düzenlenen ve bölgede yaşayan 12 kursiyerin katıldığı yaz dönemi “Pasta-Börek Kursu” başarıyla tamamlandı.
Kursiyerlere usta eğitmen Pınar Soykara tarafından hem Kıbrıs’a özgü tatlar, hem de uluslararası lezzetler öğretildi. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kursiyerlere, kurs süresince edindikleri bilgi ve becerileri daha ileriye taşıyabilmeleri için, kurs bitiminde Rondo seti hediye etti.
Gönüllü kurs eğitmeni Pınar Soykara, kursla ilgili yaptığı değerlendirmede, bölge halkının kendini geliştirmesi, meslek sahibi olması ve topluma yararlı işler yapması adına açılan kurslar için Başbakanlık, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Arabahmet İyilik Evi yöneticilerine teşekkür etti.
Yaz boyunca çeşitli kurslar düzenleyen Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde gelecek dönemde de bölge halkına yönelik birçok kursun düzenlenmesi planlanıyor.
 

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