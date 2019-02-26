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Kıbrıs'ta yaşayan toplumların gelenekleri kutlanacak

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Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Kıbrıs'ta yaşayan toplumların geleneklerinin kutlanacağı yeni bir etkinlik serisinin "Celebrating Traditions" (Gelenek Kutlamaları) başlayacağını açıkladı.

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Kıbrıs'ta yaşayan toplumların gelenekleri kutlanacak
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Bu serideki ilk etkinliğin, 28 Şubat Perşembe günü geleneksel olarak Kıbrıs Rum toplumu tarafından kutlanan "Tsiknopempti/Kokulu Perşembe" dolayısıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Dayanışma Evi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe katılım için admin@home4cooperation.info adresine kayıt yaptırılması gerekiyor.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye 0548 834 57 40 numaralı telefondan ya da Dayanışma Evi’nin Facebook sayfası (Home for Cooperation) ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Tsiknopempti, Kıbrıs'taki karnavalın başlangıcının kutlandığı ve büyük miktarlarda ızgara et tüketimi içeren bir gün.

Tsiknopempti'nin direkt çevirisi “Kokulu ya da Dumanlı Perşembe” anlamına gelirken; "Tsikna" ızgara etin çıkardığı koku ya da duman anlamını taşıyor.

Tsiknopempti, Paskalya öncesindeki Büyük Perhiz'in (Lent) başlangıcı olan Temiz Pazartesi'den (Clean Monday) 11 gün önce kutlanıyor.

Hristiyan Ortodoks inancında Çarşamba ve Cuma günleri perhiz için önemli olduğundan bu kutlama her zaman Perşembe yani "Pempti" günü yapılıyor ve adını da buradan alıyor.

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