Kıbrıs'ta olmaz denilen başına geldi

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan farklı tarzdaki olaylara bir yenisi daha eklendi. Ayşe Öztoprak isimli bir vatandaşımız Discovery marka aracın motor ışığı yanması nedeniyle başlayan olaylar dizisinin soncunda aracının gaspedildiğini iddia ediyor. Ayşe Öztoprak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 1,5 ay önce bir garaja verdiği arabasına istenen servis ücreti nedeniyle arabasını geri alamadığını anlattı:

İşte Öztoprak'ın başından geçen olayların kendi kalemiyle anlatımı:

Arabam GASPEDİLDİ! NL275 Discovery

Kıbrıs'ta olmaz denir ama bakın son 1,5 aydır başıma neler geldi...

Dizel motor bir aracım var. 3 yaşını doldurduktan sonra neredeyse her ay motor ışığı yanmaya başladı. Borusan Oto Kıbrıs Ltd dahil olmak üzere tüm gittiğim servisler aynı şeyi söyledi; dizel motorlarda belirli bir hızın üzerine çıkıp uzun bir süre kullanılmadığında kurum birikiyor ve bu da motor ışığının yanmasına neden oluyor. Her ay arabamı alıyorlar ve Magosa'ya yada Karpaz'a kadar yüksek devirde kullanarak biriken kurumu yakıyorlar ve bana iade ediyorlar. Bunun yeterli olmadığı kanısında olmama rağmen yetkili ağızdan da onay alınca kabul ettim kaderimi ve böylece yaşamaya devam ettik taaki 1,5 ay evveline kadar...

Yine her zamanki gibi yüksek devirde kullanılmak üzere aracımı öğrencilerimden birinin eşi olan ve o zamanlar arkadaşım diyebileceğim Yalçın Gedik'e emanet ettim. Kendisi Girne bölgesinde Royal Garaj adı altında bir range servisi açmıştı ve açıkcası amacım onu desteklemekti. Bir Türkiyeliden başka bir Türkiyeliye... Çünkü nede olsa alttarafı hızlı kullanılıp geri getirelecekti. Bu işlem için genelde ücret alınmadığından aynı zamanda ustası Gülhan İzat'tan arabanın yaklaşan yıllık servisini yapmasını rica ettim. Onlarda böylelikle bir şeyler kazanır diye düşündüm. Borusan'a gidip servis ücreti aldım ve arabanın herhangi bir aksaklığı olup olmadığına bakmalarını istedim. Arabanın servisi yaklaşmak üzereydi ve başka bir durum yoktu. Bana verilen fiyatı 2 taksite bölebileceğimiz üzerinde anlaştık ve arabanın sadece yine her zamanki gibi hızlı kullanılması dışında hiç bir gerekliliği olmadığı cevabını aldım.

İstanbul'a gittiğim hafta sonu arabamı Gülhan İzat'a sadece hızlı kullanım için bıraktım ve bana fiyat vermesi halinde servisini de yapabileceğini söyledim.

Geri döndüğümde benden onay alınmadan arabanın servisi yapılmış ve Borusa'nın verdiği fiyatın 2 katı fiyat talep edilerek buldum. Motor ışığı halen yanıyor bu arada!!

Onay alınmadan böyle bir işlem yaptığı için benden özür diledi Gülhan İzat ancak motor ışığı halen yandığından benden bir para alınmayacağını, sadece ne olduğunu anlamak için bir kez daha bakması gerektiğini söyledi. Vereceğim 2 kat ücreti 2 taksitle ödeyebileceğimi ve ayağımı yorganıma göre uzattığımı, planlı ve programlı bir şekilde para biriktirerek ödemelerimi yerine getirdiğimi aylık 1,500 tl dışında hiç bir ödeme zaten yapamayacağımı defalarca yineledim. Arabayı kendisine verdim ve bir daha da göremedim...

Arabamı açtılar, turbosunun yağ kaçırdığına kanaat getirdiler ve ne kadar tutacağı hakkında hiç bir bilgi vermeden, benden onay almadan Mersin'e yolladılar. Toplam 1 hafta süreceği düşünülen süreç boyunca ne kadar ödeyeceğimi defalarca sormama rağmen arabanın nesi olduğu anlaşılmadan fiyat belirleyemeyeceklerini söylediler. Benden onay alınmadan hiç bir işlem yapılmamasını milyon kez söylememe rağmen Yalçın Gedik, arabama eşinin arabası gibi baktığını ve bu nedenle benden onay almaya gerek duymadığını ifade etti.

Arabamı zorla ve tüm itirazlarıma karşın bakımını üstlendiler. Her hangi bir başka yerle fiyat karşılaştırması yapma fırsatı bulamadan apar topar ellerine aldılar, söküp ayırdılar. 1. haftanın sonunda süre 2 haftaya uzadı. Halen neyin ne kadar tuttuğu ile ilgili bir fikrim yokken, aracım bu insanların yaptıklarını iddia ettikleri onarımlardan geçiyor ve tüm bağrış çağrışlar içerisinde bana aracımı geri vermeyi redediyorlar.

Yaptıkları her neyse sökmelerini olduğu gibi çekiciyle aldıracağımı söylememe karşın aracı alı koydular ve sökmediler. Polis konuyla ilgi hiç bir şey yapamayacağını bunun hukuki bir süreç olduğunu söyledi. Arabamı geri alamıyorum ve şimdi etraftan aracımı sattıp satmadığım sorularıyla karşılaşmaya başladım çünkü arabam orada burada kullanım halinde görülüyor.

3. hafta telefonlarına çıkmadılar. mesajlarına cevap vermediler. Arabamın çalındığını veya kaza yaptıklarını düşünerek, hiç bir sorunu olmadığı halde bana sorunu varmış gibi göstererek benden para koparmaya çalışan dolandırıcıların eline düştüğüme anca ikna olmuştum ki fiyat sunuldu... 28,478tl.

Tek amacım arabamı geri almak olduğundan ödemeye hazırım ancak sadece 1,500tl ödeyebiliyorum aylık. Bu noktada Kıbrıs’ta geçerli olan bir kanunla karşılaşıyorum: Ustanın emeğini ödemezsen aracı tutma hakkı var.

Yalçın Gedik o zamana kadar yapılan bütün konuşmaların aksine benden tüm parayı istedi ve ödenmemesi halinde aracı bana vermeyeceğini söyledi. Anlaştığımız gibi taksitli ödeyebileceğimi ve hatta yarısını hemen vereceğimi ve geri kalanını taksitlendirmek istediğimi söyledim. Redetti. Aracım ustası Gülhan İzat tarafından defalarca kullanılırken görüldü yollarda.

Aradan 6 hafta geçti. Arabamı tamir etmek bahanesiyle aldılar. Üzerinde onayım olmadan işlem yaptılar. Parasının toptan ödemesini istediler. Ödeyecek durumda olmamamdan ötürüde el koydular. Şu an arabamı kullanıyorlar.

Hukuki olarak açılacak bir dava aracın 3-4 yıl kanun tarafınca el konulması anlamına geliyormuş. Polis yapabilecekleri hiç bir şey olmadığını söylüyor.

Nasıl olabilir bu?

Nasıl gaspedilebilir göz göregöre?

Nasıl bir dolandırıcılık bu?

Sizden ricam eğer atrafta NL275 plakalı bir Discovery görürseniz fotoğrafını çekip 05338823672 nolu tele yollamanız. Ayrıca lütfen bu yazdıklarımı çevrenizle paylaşın. Bu bir zorbalık, dolandırıcılık, gasp ve ne yazık ki çıkış noktası bulamadığım bir durum. Nasıl bir yol takip edebileceğime dair çözüm öneriniz varsa lütfen mesaj atın.