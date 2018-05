"Kıbrıs solar enerji kullanmak için uygun"

KKTC’de gündüzleri solar enerji, akşamları ise şebekeden sağlanacak enerjinin kullanılabileceğini dile getiren Bakan Nami, yeni sistem ile daha fazla enerji üretileceğini, ülkenin kendi enerji üretim sisteminin yenileneceğini, var olan dağıtım sistemlerinin daha etkili ve güvenilir olmaları için modernleşeceğini ve daha temiz bir çevre ile daha rekabetçi bir ekonomi olacağını vurguladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs’ın solar enerji kullanmak için çok uygun olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “16. Uluslararası Temiz Enerji Konferansı”, bugün, saat 09:00’da, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Cuma gününe kadar devam edecek olan konferans açılışında konuşan DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol, dünyadaki nüfusun arttığını ve buna bağlı olarak enerji talebinin de arttığını belirtti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Atikol, küresel ısınmayı azaltmak için birçok teknolojinin kullanılabileceğini, ancak bunların kullanılabilmesi için devrim niteliğinde yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fredonia New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziya Arnavut da, Kıbrıs’ın 365 gün güneş alan bir iklime sahip olmasına rağmen elektriğin oldukça pahalı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Arnavut, solar enerji sisteminin kullanılabilir olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek konferansın Kıbrıs için yeni ve temiz bir enerji kaynağı bulunmasında önemli olacağına inandığını aktardı.

Açılışta konuşan Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hongtan Liu, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Kurucu Başkanı ve “Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” Onursal Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun mesajını katılımcılarıyla paylaştı. Enstitüsü hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Liu, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, söz konusu konferansın Kıbrıs’ta daha iyi bir enerji kullanımına öncülük yapacağına inandığını vurguladı. Kıbrıs’ta solar enerjinin kullanılabilir olduğunu düşündüğünü belirten Prof. Dr. Necdet Osam, konferansın yararlı sonuçlar çıkaracağına inandığını bildirdi.

NAMİ: “KIBRIS SOLAR ENERJİ İÇİN ÇOK UYGUN”

Açılışta konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, DAÜ’de böylesine önemli bir uluslararası konferansta olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek böyle bir konferansın KKTC’de gerçekleşmesini önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Bakan olarak görevinin sadece ekonomik gelişme sağlamak olmadığını, aynı zamanda vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Nami, Kıbrıs’ın solar enerji kullanmak için çok uygun olduğunu vurguladı.

Solar enerjinin az kullanılma sebebinin üretilen solar enerjiyi depolamak için gerekli teknoloji eksikliği olduğunu söyleyen Bakan Nami, devlet olarak hedeflerinin şebekeleri daha büyük bir şebekeye bağlamak olduğunu vurguladı.

KKTC’de gündüzleri solar enerji, akşamları ise şebekeden sağlanacak enerjinin kullanılabileceğini dile getiren Bakan Nami, yeni sistem ile daha fazla enerji üretileceğini, ülkenin kendi enerji üretim sisteminin yenileneceğini, var olan dağıtım sistemlerinin daha etkili ve güvenilir olmaları için modernleşeceğini ve daha temiz bir çevre ile daha rekabetçi bir ekonomi olacağını vurguladı.

Bakan Nami konuşmasının sonunda konferansın başarılı ve verimli geçmesini de temenni etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu da konferansta bir konuşma yaptı.

DAÜ açıklamasına göre, açılış konuşmalarının ardından Münih Teknik Üniversitesi’nden davetli konuşmacı Dr. Petra Belle; “Fuel Cells – From Fundementals to Systems – Yakıt Hücresi Araştırmalarında Elektron Mikroskobu Kullanımı” konulu sunum gerçekleştirdi.

Söz konusu panelde, yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji pazarına nüfuzunu arttırmak için elektrikli güç sistemlerinin yapılandırılması, sürdürülebilir elektrik sistemlerinin uygulanması için gerekli olan talep yapısı, sürdürülebilir şehirlerin tasarımı, hidrojen enerjisi ve yakıt hücrelerinin sürdürülebilir enerjiye geçişe katkısı, elektrik ve hidrojen enerjisi ile çalışan araçların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı ile enerji, eşitlik ve cinsiyetin sürdürülebilirliğe etkisi başlıklı konular tartışılacak.