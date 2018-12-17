“Kıbrıs Modern Sanat ve Kıbrıs Araba Müzesi örnek alınmalı”

YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Araba Müzelerinin değişen müzecilik anlayışına uygun olarak ziyaretçi odaklı yaklaşımla hizmet verdiğini anlattı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Görkem Bulunç ile Kıbrıs Araba Müzesi Müdürü Ulus Candanal’ın hazır bulunduğu ziyaretlerde, rehberlere müzeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kültür turizminin en önemli öğelerinden olan müzelerin, hem dünyada hem de ülkemizde alternatif turizm türü olarak ön plana çıkmaya başladığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, özellikle son yıllarda müzecilik ve müze turizmi konusunda önemli gelişmeler yaşandığını, müzeciliğin fonksiyonlarının, misyonu ile vizyonunun, yönetim sisteminin, işleyişinin, kullandığı teknolojilerin ve pazarlama tekniklerinin değiştiğini anlattı.

Değişen ve gelişen çağımızda müzecilik modelinde, nesne odaklı yaklaşımdan ziyaretçi odaklı yaklaşıma geçildiğini belirten Savaşan, “günümüzde dünya müzeleri, eserlerin saklandığı, korunduğu ve sergilendiği mekanlar olmanın yanında, hem ziyaretçiler tarafından gezilen, eğlenilen, bilgilenilen ve tecrübe kazanılan; hem de ekonomik kazanç sağlayan, turizme destek olan, her yaştan insanın eğitimine ve sosyo-kültürel değişime katkı sağlayan mekanlardır. Bu yönüyle müzeler, tarihi ve etnografik eserlerin saklandığı ve sergilendiği ölü müzelerden ziyade, sürekli hareketliliğin yaşandığı ve farklı kazanımların elde edildiği yaşayan, dinamik müzeler haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Günsel ailesinin hayat verdiği Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Araba Müzelerinin değişen müzecilik anlayışına uygun olarak ziyaretçi odaklı yaklaşımla hizmet verdiğini anlatan Savaşan, müzenin düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağlayan çağdaş yapısıyla ülke turizmine kıymetli bir ürün sunduğunu söyledi.

KIBRIS ARABA MÜZESİ KOLLEKSİYONU 150’Yİ AŞTI

Kıbrıs Araba Müzesi hakkında da bilgi veren Savaşan, en eskisi 1899 model Crestmobile olmak üzere, 100 yaşını geçmiş Dünya’da tek olan Wolseley yanısıra, otomotiv sektörünün kilometre taşı ve 300 km hız sınırını geçen ilk seri üretim arabası olan 1949 model Jaguar XK gibi çok değerli arabaların yer aldığı birbirinden değerli 150’nin üzerinde arabanın turistlerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi müzelerine yapılan ziyaretin KITREB’e bağlı turist rehberlerinin sürekli eğitimleri kapsamında gerçekleştiğini belirten KITREB Başkanı Yusuf Nidai de ziyarette yaptığı konuşmada, dünya‘da müze turizmine olan talebin gittikçe arttığını ve hatta bazı müzelerin ziyaretçi sayılarının birçok ülkenin toplam turist sayısından fazla olduğuna işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzelerin daha etkili ve güçlü tanıtımı, etkin pazarlanması ve marka haline gelmesi için nasıl bir tanıtım stratejisi izlenmesi gerektiği konusunda sektörle birlikte hareket edilmesine ihtiyaç olduğuna işaret etti.

MÜZELERİMİZ DEĞİŞİMDEN UZAK KALDI

Eski Eserler Dairesi’ne ait depolarda çok sayıda değerli eser bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeterli sayıda müzenin olmadığının altını çizen Nidai, Kuzey Kıbrıs’taki müzelerin, dünya müzelerinin yaşadığı; katılımcı, tecrübe kazanılan, etkileşimli ve eğlendirici müzeciliğe geçerek, birer kültür merkezine dönüşme konusundaki değişimden uzak kaldığını ifade etti.

KKTC’deki müzelerin mali ve yasal eksiklikleri ile teknolojiyi ve kitle iletişim araçlarını kullanmadaki yetersizliği, dünyanın diğer ülkelerindeki müzelerle rekabeti zorlaştırdığına işaret eden Nidai, müzelerin toplumsal gelişime yaptığı katkılar, eğitim amaçlı kullanımı, alternatif turizm mekanları oluşturması ve ekonomik fonksiyonları dikkate alındığında; Kuzey Kıbrıs’ın çağdaş müzecilik modelinin geliştirilmesi ve buna bağlı planlamalar yapılması, sürdürülebilir müzecilik açısından en önemli konudur. Buna göre, ülkemizdeki müzeciliğin ve müze turizminin gelişmesi, diğer ülkelerin müzeleri ile rekabet edebilmesi ve müze ziyaretçi sayısı ve gelirlerinin artması için Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan müzelerin örnek alınmasında fayda var” diye konuştu.

YDÜ, YATIRIMLARI İLE KATMADEĞER YARATIYOR...

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi müzeciliğe de yatırım yaparak turizmin gelişmesine ve ülke içi katmadeğerin artmasına katkıda bulunan başta Dr. Suat Günsel olmak üzere Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür eden Nidai, Yakın Doğu Üniversitesi'ne KITREB’in eğitimleri ile etkinliklerine verdiği samimi destek için müteşekkir olduklarını ifade etti.