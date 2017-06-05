Kıbrıs Konferansının Haziran'da toplanması konusunda mutabakat

BM Genel Sekreteri Guterres, “Liderler ve Genel Sekreter, Kıbrıs Konferansı’nın 12 Ocak tarihli açıklaması doğrultusunda, Kıbrıs Konferansı’nı Haziran’da yeniden toplama ihtiyacı konusunda mutabık kalmışlardır” dedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sonunun çözümü doğrultusunda, 12 Ocak’taki Kıbrıs Konferansı’nın, Haziran’da yeniden toplanmasının ihtiyaç olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in mutabık kaldığını açıkladı.

Guterres ayrıca, Özel Danışmanının, Cenevre ve Mont-Pelerin’de düzenlenen Kıbrıs Konferansı görüşmeleri sonucu temelinde, güvenlik ve garantiler konusundaki tartışmalara rehberlik edecek olan ortak bir belgenin hazırlanması için tüm katılımcılarla temas içerisinde olacağını da belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres New York’ta BM Genel Merkezinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Akıncı ve Anastasiadis de hazır bulundu.

KONFERANSI HAZİRANDA YENİDEN TOPLAMA İHTİYACI KONUSUNDA MUTABAKAT

Guterres, “Liderler ve Genel Sekreter, Kıbrıs Konferansı’nın 12 Ocak tarihli açıklaması doğrultusunda, Kıbrıs Konferansı’nı Haziran’da yeniden toplama ihtiyacı konusunda mutabık kalmışlardır” dedi.

Toplantıya katılan tüm tarafların güvenlik ve garantiler başlığının iki toplum için hayati öneme haiz olduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Guterres, bu başlıkta ilerleme sağlanmasının, kapsamlı çözüme ulaşılması ve gelecekteki güvenlikleriyle bağlantılı olarak iki toplum arasında güven tesis edilmesi bakımından temel bir unsur olduğunu söyledi.

GÜVENLİK VE GARANTİLER KONUSUNDAKİ TARTIŞMALARA REHBERLİK EDECEK ORTAK BELGE…

Güvenlik ve garantiler konusundaki tartışmalara rehberlik edecek ortak bir belge hazırlanması için çalışma yapılacağını ifade eden Guterres, “Cenevre ve Mont-Pelerin’de düzenlenen Kıbrıs Konferansı görüşmeleri sonucu temelinde, güvenlik ve garantiler konusundaki tartışmalara rehberlik edecek olan ortak bir belgenin hazırlanması için Genel Sekreter’in Özel Danışmanı Sayın Espen Barth Eide tüm katılımcılarla temas içerisinde olacaktır” dedi.

Guterres, Liderlerin, toprak, mülkiyet ile yönetim ve güç paylaşımı başlıkları başta olmak üzere, üzerinde uzlaşıya varılamamış diğer tüm konularda Cenevre’de paralel bir şekilde iki toplumlu müzakerelere devam etmek konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Liderler ve Genel Sekreter, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Bildiri uyarınca, tüm konuların birbirleriyle bağlantılı olarak müzakere edileceği ve her şey üzerinde uzlaşılmadan hiçbir şey üzerinde uzlaşılmış olmayacağı hususunda mutabık kaldığını ifade eden Guterres, “Bu toplantının takibi bağlamında, Genel Sekreter Konferans’ın diğer katılımcıları Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve gözlemci sıfatıyla Avrupa Birliği ile temas edecektir” dedi.