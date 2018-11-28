Kıbrıs'ın tarihi eserleri ilk kez ekranlara geliyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu belgesel ekibinin yaptığı “Soli’nin Altın Yaprakları” belgeseliyle, tarihi eserlerin ilk kez izlenmesini sağlayacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu belgesel ekibinin, 1931 yılından bu yana İsveç’teki depolarda özel olarak muhafaza edilen Kıbrıs’ın kültürel varlığının önemli tarihi eserlerinin izini sürerek basın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği belirtildi.

BRT’nin haberine göre, “Soli’nin Altın Yaprakları” belgeseli, tarihi eserlerin ilk kez izlenmesini sağlayacak.

“Soli’nin Altın Yaprakları” belgesel dizisinin İsveç’in başkenti Stockholm’de çekilen ikinci bölümü 30 Kasım Cuma akşamı saat 19: 45’te BRT 1 HD kanalında izleyicilerle buluşacak.

Dönemin İngiliz idaresi ile İsveç Krallığı arasında yapılan protokolle paylaşılan ve İsveç’e taşınan, ancak teşhire kapalı olan tarihi eserlerin görüntüleri Soli’nin Altın Yaprakları belgeselinde yer alacak.

Bilimsel danışmanlığını Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Öğretim Üyesi Doktor Hazar Kaba’nın, yönetmenliğini ise BRT Program Yapımcı ve yönetmenlerinden Hüseyin Tekerek’in yaptığı “Soli’nin Altın Yaprakları” belgesel dizisinin ikinci bölüm çekimleri kapsamında İsveç’e giden ekip, gerekli izinleri alarak yaklaşık 12 bin eserin bulunduğu müze depolarında çekimler gerçekleştirdi.

Stockholm’e yaklaşık 2 saatlik mesafede yer alan 5 bin metrekare büyüklüğündeki bu depolar geniş güvenlik önlemleri ile korunuyor. Son teknoloji ile donatılmış ortamlarda korunan tarihi eserlerin büyük bir bölümü envanter çalışmaları tamamlanmış bir şekilde, kolay ulaşılabilir raflarda yer alıyor. Müze depolarında ayrıca henüz açılmamış içerisinde Kıbrıs’a ait eserlerin bulunduğu 5 binden fazla kutu muhafaza ediliyor.

Kıbrıs’ta sistematik arkeolojik kazıların miladı olarak kabul edilen İsveç Kazı Ekipleri’nce 1927 ile 1931 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde İsveç’e taşınan bu tarihi eserlerin oldukça sınırlı bir bölümü, Stockholm’un merkezinde, Akdeniz ve Yakın Doğu Eserleri Müzesi’nde sergilendi.

Kazı ekibinin Kıbrıs’ta bulunduğu dönem içerisinde, aralarında Petratou, Limnidi, Lapithos, Engomi, Kition, AyiaIrini (Akdeniz Köyü), Arsos, Nitovikla Kalesi, Soli Roma Tiyatrosu, Cholades Tapınakları, Mersinaki ve Vouni Sarayı’nın da bulunduğu 20 arkeolojik alanın kazısı gerçekleştirilmişti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Güzelyurt Şube Amirliği, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliği ve desteğiyle hazırlanan bu belgesel, Soli Antik Kenti’nin tarihçesi ve Kıbrıs için önemini izleyicilere aktarmayı amaçlıyor.

1927 ile 1931 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ait zengin fotoğraf arşivi de yine bu belgeselde izleyicilerle paylaşılacak.