"Kıbrıs'ın son Gurbetleri" İzmir'de

Prime Four’un “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” adı altındaki fotoğrafları, İzmir’de sergilenecek.

Mustafa Müezzinoğlu, Ceyhan Özyıldız, Yıltan Taşçı ve Mustafa Evirgen’den oluşan fotoğraf grubu Prime Four, Türkiye'nin ve İzmir'in önemli sanat etkinliklerinden biri olan 8. Ege-Art Sanat Günleri için davet aldı. Etkinlik, ''İzdüşüm'' temasıyla 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki yılda bir düzenlenen sanat etkinliğinde sergiler, konferanslar, paneller, atölye çalışmaları, çalıştaylar, konserler, dinletiler, sunumlar, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 9 Aralık günü saat 18.00'de ulusal ve uluslararası sergilerle başlayacak etkinlikte, Prime Four grubu, ''Kıbrıs'ın Son Gurbetleri'' isimli fotoğraf sergisiyle yer alacak.