Kıbrıs Dostluk Programı 10. yılında

​10. yılına giren “Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP), Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri Temmuz ayında dört hafta süre ile ABD’ye gönderiyor.

Geçen 10 yıllık sürede 15-18 yaşları arasındaki yüzlerce Kıbrıslı gence bu olanağı sunan program çerçevesinde, bu yıl da ABD ziyareti yanında, Kıbrıs’ta iki toplumlu bir de kamp düzenlenecek.

Programın Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl da 15-18 yaşları arasındaki gençlerden 28 Şubat tarihine kadar başvuru kabul edeceklerini, ayrıca aileleri ve gençleri bilgilendirmek için bölgelerde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirtti. Zekican açıklamasında şöyle dedi:

“Şimdi onuncu yılında olan Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bir barış projesidir. Amaç, iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır. İki toplumdan eşit sayıda genç seçilecek ve gençler diğer toplumdan çok iyi bir arkadaşlık kurabileceklerine inandıkları hemcinslerinden bir kişi ile ikili bir ekip oluşturacak. Bu gençler ABD’de gönüllü aileler yanında 4 hafta geçirecekler ve çeşitli programlara katılacaklar. Kızlar ayrı ekipler, erkekler ayrı ekipler oluşturacak. Her ekip aracılığıyla, bu gençlerin ailelerini de bir araya getirmeyi ve barış çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu arada geçmiş yıllarda barış ve yumuşamaya çok büyük katkılarını gördüğümüz iki toplumlu bir de kamp düzenleyeceğiz.”

Zekican’ın verdiği bilgiye göre, ailelere yönelik bilgilendirme toplantılarının yer ve tarihleri şunlar:

22 Şubat Perşembe saat 18.30, Gazimağusa TMK



23 Şubat Cuma saat 17.30, KTMMOB Lokali, Lefkoşa

Zekican, daha fazla bilginin, 0542 856 48 28 numaralı telefondan elde edilebileceğini sözlerine ekledi.