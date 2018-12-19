Kıbrıs Developments'ten çevreci proje

Kıbrıs Developments’in “Sakgulli Project” isimli projesi ile hem çevreye zarar veren naylon poşet kullanımını azaltmak, hem de nostaljiyi günümüze taşımak amaçlanıyor

Ülkemizde sürdürülebilir çevre ve tasarruf bilinci ile 33 yıldır faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe dünya standartlarını baz alarak projelerini hayata geçiren Kıbrıs Developments, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın naylon poşetlere karşı Aralık ayında başlatmış olduğu girişimine ‘‘Sakgulli Project’’ isimli projesi ile destek veriyor. Söz konusu proje kapsamında Kıbrıs’ta naylon poşet kullanma alışkanlığının başlamadığı zamanlarda “sakgulli”lerin kullanıldığına vurgu yapılarak, hem çevreye zarar veren naylon poşet kullanımını azaltmak, hem de nostaljiyi günümüze taşımak amaçlanıyor.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, “Sakgulli Project” ile ilgili şunları söyledi: “Kültürümüzün, geleneklerimizin ve mimari değerlerimizin sürdürülebilmesine gösterdiğimiz duyarlılığın yanı sıra, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine ve yaşam koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik de hassas bir yaklaşımla adımlarımızı atıyoruz. “Sakgulli Project” de bu hassas yaklaşımımızın bir örneğidir”.

Harper Özbirim ayrıca, sürdürülebilirliğe verdikleri büyük önem ile, ülkemizdeki standartlara ek olarak 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasının tüm kriterlerini Kıbrıs’ta bir ilk olarak Kıbrıs Town Houses projesinde uyguladıklarını belirterek bu vesile ile %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakaladıkları sürdürülebilir yapılar yarattıklarını vurguladı. Kıbrıs Town Houses projesi, bu kapsamdaki çalışmalarının en güncel meyvesi olarak da Kasım ayında Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign Of the City Awards tarafından devam eden projelerde “En Yeşil Bina” ödülüne layık görülmüştü.

Nostaljik “Sakgulli”ler Kıbrıs Town Houses projesi içerisinde, yine kültürümüzün devamlılığını sağlamak adına açılan “Gave” isimli mekanda satışa sunuldu. “Sakgulli”lerin satışından elde edilecek gelir bir çevre projesine bağışlanacak.