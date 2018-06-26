Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sorunu olanlardan 5 bin 152 başvuru

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,Kıbrıs’ta yaşanan siyasi sorun nedeniyle karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu almakla ilgili sıkıntılar yaşadığını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma sorunu olan kişilerden 5 bin 152 başvuru aldıklarını, bunların yüzde 70’inin güneye hiç başvuru yapmamış vakalar olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS ) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS); Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma sorunu olan kişilerden 5 bin 152 başvuru aldıklarını açıkladı.

İki sendikanın yetkilileri bugün basın toplantısı düzenleyerek Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma sorunu olan kişilerin başvurularına yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

ELCİL: “5 BİN 152 BAŞVURU KATEGORİZE EDİLDİ”

KTÖS’te saat 10.00’da düzenlenen toplantıda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,Kıbrıs’ta yaşanan siyasi sorun nedeniyle karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu almakla ilgili sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Bu konunun 15 Şubat’ta yapılan kitle toplantısında ele alındığını ve bir kampanya başlatıldığını ifade eden Elcil, bugün itibarıyla 5 bin 152 başvurunun söz konusu olduğunu, bunların yüzde 70’inin güneye hiç başvuru yapmamış vakalar olduğunu belirtti. Elcil, geri kalanların bir kısmının başvuru yapıp “alındı” belgesi aldığını; bir kısmının ise alındı belgesi verilmeden gönderildiğini anlattı.

Bugüne kadar başvuruların kategorize edildiğini, vakaların ayrı ayrı gruplandırıldığını, analiz ve listelerinin oluşturulduğunu belirten Elcil, temmuz ayı içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’yla bir görüşme gerçekleştirip bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.

Elcil, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaptıkları ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini ve onun da bu konuyla ilgili “İçişleri Bakanlığı’nda bir görevlendirmesinin” söz konusu olduğunu kaydetti.

“KRİTERLERE UYMAYAN BİR KISIM MAĞDUR İÇİN DAVA AÇILACAK”

Güney’in kriterlerine uygun durumdaki mağdurların bir kısmının sorununun Güney’deki siyasi otoriteyle görüşmeler yoluyla çözülmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Elcil, Güney’in kriterlerine uymayan bir kısım mağdurun sorunuyla ilgili ise davalar açılacağını, avukatlarla gerekli toplantılar ve düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

Kimlerin dava açabileceğiyle ilgili tespitlerin ortaya konduğunu belirten Elcil, mağdur kesimlere ulaşacaklarını, Rum İçişleri Bakanlığıyla görüştükten sonra da dava sürecine başlanacağını kaydetti.

SORUNLA İLGİLENMEK ÜZERE BÜRO AÇILACAK

Elcil, pasaport başvurusu yapmayan kişilere yardımcı olmak amacıyla 2 Temmuz Pazartesi günü KTÖS’te bir büro açılacağını burası için bir personel istihdam edildiğini ve başvuru yapmamış kişilerin başvurularını alacağını, hangi formları doldurmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapacağını kaydetti.

Tüm dosyalama işlemlerinin bu büroda yapılacağını kaydeden Elcil, sonunda basın ve avukatlarla birlikte toplu bir müracaat yapılacağını da söyledi.

Elcil, Güney’e hiç başvuru yapmamış kişilerin bu büroya başvuru yapması yönünde çağrıda da bulundu.

Bu mağduriyetlerin siyaseten ileriyle taşınması için başta Cumhurbaşkanı Akıncı olmak üzere Kuzey’deki makamlarla konuşmayı düşündüklerini de söyleyen Elcil, bu konunun görüşme masasında da konuşulmasının önemli olduğunu belirtti.

Şener Elcil, bu konuda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcilikleriyle temasta bulunacaklarını da anlattı.