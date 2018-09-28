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Kıbrıs açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

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Kıbrıs açıklarında 3,6 şiddetinde deprem
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Kıbrıs’ın kuzeydoğu deniz kısmında bugün 13.02’de Richter Ölçeğine göre 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. 
Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, Akıncılar Deprem İstasyonundan yaklaşık 160 km uzaklıkta meydana gelen deprem “çok hafif şiddette” olarak değerlendirildi. 

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