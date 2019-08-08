KIB-TEK’ten kullanıcı dostu yeni ödeme yöntemi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), devreye koyduğu yeni uygulama ile elektrik faturalarının ödenmesini daha da kolaylaştırdı.

Hem mail yolu ile gönderilen faturalarda hem de cep telefonuna gelen kısa mesaj da yer alan ödeme linkine tıklayan tüketiciler, artık doğrudan ödeme yapılacak sayfaya ulaşıp, kredi kartı ile kolayca ödeme yapılabiliyorlar.

Yeni ödeme kanalı ile Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde işlem yapılabiliyor. Dileyen tüketiciler, internet üzerinden faturaode.kibtek.com web adresini kullanarak Kıb-Tek ait ödeme sayfasına ulaşıp *00 ile başlayan abone hesap numarasnı girmek suretiyle kredi kartı ile ödeme de yapabilecekler.

Halen devrede olan bir diğer ödeme kanalı KIBTEK Mobile uygulaması ile sadece abonenin kendisi ödeme yapabilmekteyken bu yeni uygulama ile *00 ile başlayan abone hesap numarası bilgisine sahip herkes ödemeyi gerçekleştirebilecek. Bu da özellikle sayacı kendi adına olmayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

KIB-TEK değişen ve gelişen dünyada çağa ayak uyduracak uygulamaları takip etmeye, geliştirmeye ve halkımızın hizmetine sunmaya var gücüyle devam edecek.