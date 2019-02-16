KIB-TEK’te voltaj yükseldi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hükümetten habersiz şekilde kurumda toplu iş sözleşmesi imzalaması ve hükümetin de KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu’nu görevden alma girişiminin ardından El-Sen, Pazartesi günü tam gün grev kararı aldı

Kıb-Tek’te gerilim

Kıb-Tek çalışanları, yatırımların engellendiği ve kurumdaki zam politikaları nedeniyle Pazartesi günü KIB-TEK'in tüm birimlerinde tam gün grev kararı aldı. Bu kararın ardından Başbakanlık’ta acil toplantı yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Pazartesi günü için KIB-TEK'in tüm birimlerinde tam gün grev kararı aldığını açıkladı.

Sendika, kararı dün sabah olağanüstü toplanan yönetim kurulu kararıyla aldığını duyurdu.

EL-SEN grev gerekçesini “yatırımların engellenmesi ve kurumda uygulanmak istenen zam politikaları” olarak açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve Genel Sekreter Ersan Kâşif imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

“Kurumumuzun geleceğini yakından ilgilendiren ve bu topluma sağlıklı, çevreci ve ucuz enerji sağlayabilmek adına yapılması gereken yatırımların önüne engel teşkil edebilecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini görevden almak yerine bir önce gerekli yatırımların yapılmasını sağlayıcı politikalar üretmemiz gerekliliğini savunmaktayız.

Kasıtlı olarak gündeme getirilmeye çalışılan zamla Kurum yıpratılmak istenmektedir. Bu konuda hükümete büyük görev düşmektedir. Gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapıp, bu zammın halkımıza yansıtılmaması için gerekli kararı üretmek onların sorumluluğundadır.

Toplanmış olan Yönetim Kurulumuz yatırımların engellenmesi girişimlerine ve kurumda uygulanmak istenen zam politikalarına karşı dur demek için 18 Şubat Pazartesi günü tüm KIB-TEK genelinde süresiz grev kararı almıştır. Acil servislerimiz toplumun zarar görmemesi için dün olduğu gibi bugün de görevinin başında olacaktır.

Tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

BAŞBAKANLIK’TA TOPLANTI

Öte yandan Başbakanlık’ta dün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkilileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIB-TEK'in varlığını güçlendirerek devam ettireceklerini vurguladı, ihale sürecinin de devam edeceğini kaydetti.

Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda yapılacak değişiklik için henüz bir isim belirlenmediğini, bu konuda, ilgili tüm tarafların öneri yapmakta özgür olduğunu ve önerilen isimlerin değerlendirileceğini de söyledi.

Bakan Nami, son günlerde gündemde yer alan KIB-TEK ile ilgili konuları, kurumda yetkili sendika olan EL-SEN ile birlikte, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirdi.

Nami toplantı sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“EL-SEN ile Sayın Başbakan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirerek, KIB-TEK ve enerji konularını birlikte ele aldık. Bahse konu toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, KIB-TEK'in varlığını güçlendirerek devam ettireceğinin altını bir kez daha çizdik. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de kamu yararına olacak gerekli yatırımların düzenli ve zamanlı bir şekilde hayata geçirileceğini vurguladık.

Toplantıda ayrıca, 25 Ocak’ta Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilmiş olan ihale sürecinin de devam etmekte olduğu ve sürecin Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonlandırılacağı konusu da ifade edildi.

YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda yapılması gündemde olan değişiklik konusunda da konuştu.

Nami, yönetim kurulunda yapılacak değişiklik için henüz bir isim belirlenmediğini, bu konuda, ilgili tüm tarafların öneri yapmakta özgür olduğunu ve önerilen isimlerin değerlendirileceğini aktardı.

Hükümette Kıb-Tek çatlağı



Bakanlar Kurulu, ortak kararla Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasına, yeni bir yönetim kurulu oluşturulmasına onay verirken, Başbakan Tufan Erhürman'ın kararı geciktirdiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Hükümetin HP kanadı, kararın bir an önce uygulanmasını isterken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de gelişmelerden rahatsız.

CTP ve TDP içerisinde ciddi sıkıntılar yaşanırken, Kıb- Tek'te yaşananlar, ciddi bir hükümet krizine dönüştü.

NAMİ REST ÇEKTİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bir süredir Kıb- Tek kaynaklı kendisine yapılan saldırılardan ve sorumlu bakan olmasına rağmen, "kendisinden habersiz adımlar atılmasından" rahatsız.

Kıb- Tek yönetiminin, hükümete rağmen, ayrı bir hükümet gibi çalışması, tek başına enerji politikası ile ilgili kararlar alması ve bundan bakanın haberi olmaması da krizi "görevden alma" noktasına taşıdı.

Bakanlar Kurulu'nda "görevden alma" prensip olarak bir karar halinde getirildi ama, Başbakan Erhürman'ın kararı geciktirmesi krizi tırmandırdı.

TDP, Kıb- Tek'teki durumun devamından yana.

CTP içerisinde de ciddi görüş ayrılıkları var. Bakan Nami ise, "enerjide politikaları devleti yönetenlerin belirlemesinden" yana ve HP kanadının ve DP kanadının da ciddi desteğine sahip. Başbakan Erhürman'ın hızlı karar almaması durumunda, Özdil Nami'nin "istifa" dahil her türlü seçeneği masasında bulundurduğu gelen bilgiler arasında.

Bakan ve sendika uzlaşıya yakın

EL-SEN Başkanı Özkıraç, Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıda bir takım kararlar üzerinde uzlaşıldığını ve bugün yapılacak açıklamaya göre EL-SEN yönetiminin bir karar alacağını söyledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, dün başbakanlık binasında, Başbakan Tufan Erhürman ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile gerçekleştirdikleri toplantı ile ilgili Haber Kıbrıs’a konuştu.

Özkıraç, başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda bir takım kararlar üzerinde uzlaşıldığını ve kararların bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami tarafından açıklanacağını duyurdu.

Şu noktada EL-SEN’in pazartesi günü grev yapacağını aktaran Özkıraç, bugün yapılacak açıklamaya göre EL-SEN yönetiminin bir karar alacağını söyledi.

Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını aktaran EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN’in yatırımlardan yana olduğunu ve zam politikalarını reddettiklerini söyledi.

Özkıraç, yapılan görüşmenin yararlı bir görüşme olduğunu ve yatırımların yapılacağı noktasında görüş birliğinin sağlandığını belirtti.

Haber Kıbrıs’a konuşan Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasına EL-SEN’in kesinlikle karşı çıktığını ancak burada kişilerin değil halkın çıkarının gözetilmesi gerektiğini savundu. Özkıraç, Hüdaoğlu’nun yatırımlara onay verilmesi noktasında ortaya ciddi bir özveri koyduğunun altını çizdi. Özkıraç Kıb-Tek’e yeni atanacak olan Yönetim Kurulu Başkanı için EL-SEN’den görüş alınacağını vurguladı.

Özkıraç, yapılan görüşme sonrası alınacak kararların Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami tarafından açıklanacağını söyledi.

Özkıraç, İhale Komisyonu sürecinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiği yönünde de görüş birliğinin sağlandığını ekledi.

“Kıb-Tek’te esas konu uyum meselesi”

Bakan Nami: “Enerji hedeflerimize en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlarımızın orada olması lazım. Bazı gelişmeler bu uyumu bozmuş ise gereği yapılır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, “Kıb-Tek Yönetimi’nde esas konu uyum meselesidir Bakanlık, parti kollektif bir karar alarak ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördü” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’te yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak Kıb-Tek’te yaşananlarla ilgili Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Bakan Nami, Kıb-Tek’in varlığını güçlendirerek geleceğe taşınması gerektiği hedefinde olduklarını vurguladı. Nami, “Bazı basın yayın organları Ekonomi Bakanlığının Kıb-Tek yatırımlarını engellediği, gelişmesinin önünde durduğu yönünde haberler yapıyor. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımı hiçbir aksamaya uğramadan hatta geçmiş dönemden daha da güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bakan Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda hedeflenenin ne olduğunu ise şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim yegane arzumuz; Kıb-Tek’in halkın tüm taleplerine cevap verebilecek güçte olması, halkın cebini yakmayacak üretim yapması ve tabii ki çevreye zarar vermeyen temiz enerji üretmesidir”

Bakan Nami, Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanı ve bazı üyelerinin görevden alındığı şeklindeki iddialara yönelik soruları da yanıtladı.

Nami, “Kurumda biz kendi takdirimizi kullandık. Biliyorsunuz, Kıb-Tek bakanlığa bağlı bir kurum ve orada hangi arkadaşlarla çalışacağımız da bizim tasarrufumuzda. Bazen görev değişiklikleri gerekebilir bunların ayrıntılarına medya önünde girmek çok doğru değil. Bu bizim kendi içimizde konuştuğumuz, tartıştığımız ve verdiğimiz kararlar. Bu Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımını etkileyen veya ülkemizdeki enerji politikalarını etkileyen bir durum değil. Söz konusu olan bir ekip çalışmasıdır. Biz bakanlık, parti olarak kollektif bir karar alarak bu ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördük. Dolayısıyla Kıb-Tek’te hiçbir iş kapsamadan devam edecek” dedi.

Nami ,”Enerji hedeflerine en hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlarımızın orada olması lazım. Zaten görevlendirmeler de o anlayışla yapılmıştı. Süreç içerisinde bazı gelişmeler bu uyumu bozmuş ise gereği de yapılır” dedi.

Bakan Nami, Kıb-Tek’in güçlü ve rekabetçi bir şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti. Bir soru üzerine Bakan Nami, “Bazı isimlerde değişiklikler öngörüyoruz. Farklı formatın ne olduğu da belli, kurumda bazı arkadaşlarla yola devam etme kararı aldık. Dolayısıyla burada esas önemli olan şahıs isimleri değil ortaya koyduğumuz enerji politikalarında hedefe varmaktır” diye konuştu.

Nami, hayata geçirmeyi hedefledikleri enerji politikalarını bilimsel veriler ışığında ve uluslararası standartlarda yürütmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Esas odaklanılması gerekenin Kıb-Tek Yönetimindeki isim değişiklikleri olmadığının altını çizen Bakan Nami, “isim değişiklikleri her zaman olur önemli olan uyumlu çalışan ekiplerle birlikte yola devam etmektir. Ortaya koyduğumuz enerji hedeflerine en hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlarımızın orada olması lazım. Zaten görevlendirmeler de o anlayışla yapılmıştı. Süreç içerisinde bazı gelişmeler bu uyumu bozmuş ise gereği de yapılır” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIB-TEK Yönetimi’nde esas konunun uyum meselesi olduğunu belirtti. “Enerjide gelecek vizyonumuzda ana temel omurgayı Kıb-Tek oluşturuyor” diyen Bakan Nami, El-Sen’in kurumsal kimliğinin de önemine işaret etti.

“Bizi de görevden alın”

Kıb- Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Hoşkara, Bakan Nami’nin Kıb-Tek’te yatırıma karşı olduğunu söyledi ve “Sadece Yönetim Kurulu Başkanı değil, tüm yönetimin görevden alınmalı” dedi

Kıb- Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Hoşkara, sadece yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun değil, tüm yönetimin görevden alınması gerektiğini söyledi.

Kendisinin asla istifa etmeyeceğini söyleyen Hoşkara, “Sayın Bakan hiçbir zaman yönetimle uyumlu çalışmadı. Uluslararası ihale açmadık, Nami Bakanlar Kurulu kararı aldırmadı. Bir uyumsuzluk varsa, hepimizindir” dedi.

Hoşkara şu açıklamayı yaptı:

Bilmediğim şeyler olabilir, ama bildiğim bir şey var ki Kıb-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami'nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürmemesidir. Bu konular ile ilgili ve yönetim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili de partimin her noktada bilgisi ve onayı olmuştur. Dolayısıyla, Bakan ve Kıb-Tek yönetim kurulu arasında uyumsuzluk olduğu doğrudur. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, bu kararın tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerli olması gerekecektir.



