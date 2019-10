Kıb-Tek’te KTHY faciası yaşanabilir”

Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Elektrik Kurumu’ndan ödenen emekli ve çalışan sayısı 1014. 2022’e kadar önlem alınmazsa, bir çalışan bir emekliyi ödeyen olduğu anda Kıb-Tek’in kapıları kapanacak ve ikinci bir KTHY faciası yaşanacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Maliyenin durumu hakkında genel soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bugün herhangi bir borcunun bulunmadığını dile getirdi.

Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak aktarımına kadar geçen sürede, tek kuruş borçlanmadan ve de birilerinden avans almadan yolumuza devam ettik. Dörtlü koalisyon hükümetinden 225 milyonluk cari borç devraldık. 225 milyonluk geçmiş hükümetten devraldığımız cari borç, şuan kapanmış durumda. KKTC Maliyesinin şuan itibarı ile herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Devlet, Kamu Maliyesi, Maliye Bakanlığı almış olduğu mal ve hizmetin bedelini günlük olarak ödeyebilecek güce ermiştir.”

“GELİRLERİ ARTIRMANIN YEGÂNE YOLU, TAM ANLAMI İLE OTOMASYONA GEÇMEKTİR”

“Gelirleri artırma yönünde ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Maliye Bakanı Amcaoğlu, otomasyona işaret ederek, gelirleri artırmanın yegâne yolunun tam anlamıyla otomasyona geçmek olduğunu, hala 21. yüzyılda el yordamı ile kayıt dışılığı önleme noktasında hareket etmek öngörülüyorsa, yaya kalınacağını söyledi.

Amcaoğlu, bu yönde bürokratlığı döneminde yapılan çalışmaları hatırlattı.

“TEŞVİKLER GÜNÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENMESİ GEREKEN KONULAR, MEVZUATLARDIR”

Teşvikler konusunu da değerlendiren Bakan Amcaoğlu, “Ucu açık teşvikler illaki tartışılması gereken konulardır. Ulaşmak istenilen hedefe gelmişse (ki bu bir planlama ile ortaya konulması gereken konulardır) illaki bir kez daha gözden geçirmek gerekmektedir. Günün ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken konular, mevzuatlardır” dedi.

Alacaklar konusunda da konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ceza ve ödülü birlikte çalıştırdıklarını ancak bunun öncesinde vermek istedikleri mesajında tam anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Maliye Bakanlığı olarak bizim vermek istediğimiz mesaj; devlet vatandaşına ve de özel sektöre karşı olan ödemelerini ve ödevlerini ötelemeden ‘yarın da yaparız’ demeden, ileri tarihli çeklerle ödeme noktasında hareket etmeden, aynı zamanda alacaklarını da gününde tahsil etme noktasında bir algı yaratmak istiyoruz.

Yani insanımız, mal ve hizmeti teslim ederken ‘acaba ben bunu kaç ay sonra ileri tarihli çekle alacağım’ noktasında endişeler yaşamayacak, ama aynı zamanda devlete beyanını sunan vergi mükelleflerini gününde ödemelerini gerçekleştirecek. Gününde ödeyenlere indirim, geç ödeyenlere faiz var. Biz bunu gerçekleştik.

Maliye Bakanlığı’nda ceza ve ödülü birlikte çalıştırıyoruz. Bundan ödün vermeden ve gerçekten tahsil edilmesi gerekenleri de gününde tahsil edilmesi noktasında yasaların bize verdiği güç ve kudretle yapıyoruz.”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, programda sorulan soruya karşılık, TC ve KKTC heyetlerinin 2020 bütçesi ile ilgili çalışmaları sürdürdüğünü ve tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU…

Maliye Bakanı Amcaoğlu, programda gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili soruları da yanıtlayarak, ülkede ikinci bir KTHY faciası yaşanmaması için ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti.

Amcaoğlu şunları söyledi:

“Kamuda görev aldığım her dönemde, daima Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgilendim. Kurumla ilgili her konuda bilgi sahibi olmaya çalıştım. Rakamları seven, matematikle konuşmayı her zaman kendime ilke edinen bir insan olarak söyleyebilirim ki, 1 Ocak 2022’de eğer Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri gerekli çareleri üretmez ise emekli ve çalışan dengesi 1’e 1 olacak.

Şuan Elektrik Kurumunun bütçesinden ödenen emekli ve çalışan sayısı 1014. Siz 1 Ocak 2022’e kadar gerekli önlemleri almazsanız bir çalışan bir emekliyi ödeyen vaziyette aktüeryal dengeye birebir olduğu anda Elektrik Kurumunun kapılarını kapamak zorunda kalacaksınız ve bu ülkede ikinci bir KTHY faciası yaşanacak.

Bıraktım alınacak olan 4 tane elektrik ünitesini, bıraktım bundan sonra imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerini. Çok net söylüyorum şuan aktüeryal denge üç çalışan, bir emekliyi öder vaziyetin dışına çıktığı anda o kurumun geleceğinden bahsedemezsiniz. Ben bunu iyi niyetle söylüyorum. Çünkü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kamu yararına üretim yapma misyonu üstlenen, devletin elektrik arz güvenliğinin teminatı olan bir kurumdur. Asla kimse vazgeçemez.”

“GÖREV SÜREM BOYUNCA HEDEFİM DENK BÜTÇEYLE HALKIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAK…”

“Maliye Bakanı olarak hedefiniz nedir?” sorusuna da yanıt veren Olgun Amcaoğlu; “Bu hükümetin ömrü, 2023 yılına kadar devam ederse, 2020 yılında bütçe açığını yaklaşık 300 milyonlar seviyesine çekmek, 2021 yılında denk bütçeyle halkımızın karşısına çıkmak istiyorum” dedi.

‘Ustalığın öncesinde, çıraklığı yaşamanız lazım’ prensibiyle hareken ettiğini söyleyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaklaşık 24 yıl Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kadrolarında görev aldığını, edinilen bu tecrübeler ışığında bugün Maliye Bakanı olarak ülkenin ve halkın ihtiyaçlarının neler olduğunu bildiğini ve bu ihtiyaçların karşılanması için emek harcadığını dile getirdi.