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Kıb-Tek yönetimi haklarında soruşturma açılan personelle ilgili karar aldı

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Kıb-Tek yönetimi haklarında soruşturma açılan personelle ilgili karar aldı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)  Yönetim Kurulu Gazimağusa Bölge Amirliğinde meydana gelen iki farklı yolsuzluk iddiası ile alakalı görüldükleri gerekçesiyle  haklarında disiplin soruşturması başlatılan üç kişiyle ilgili yarı maaşlı uzaklaştırma kararı aldı.

Kıb-Tek Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulunun hukuki süreci devam etmekte olan ve yolsuzluk yaptıkları düşünülen kişilerle ilgili tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu, toplu iş sözleşmesinin 47. b)5 (4) maddesinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak haklarında hukuki süreç başlatılan üç kişiyle ilgili görevleri başında kalmalarında sakınca görüldüğünden 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay süreyle ve yarı maaşla görevden uzaklaştırma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır.” denildi. 

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