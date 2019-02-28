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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı oldu

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı oldu
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Muharrem Saygılı atandı.

Ahmet Hüdaoğlu’nun bu görevden alınmasının ardından vekaleten Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Saygılı, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında asaleten atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Muharrem Saygılı’nın KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandığını, bu sabah BRT 1 TV’deki Sabah Haber’de açıkladı.

Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda CTP’nin eksik olan bir üyeliği için ise Şevki Barutçu’yu görevlendirdiklerini söyledi.

Bakan Nami, bu atamalarla KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda eksiklik kalmadığını ifade etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat’taki kararıyla görevden alınmıştı.

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