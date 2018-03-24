KIB-TEK yarın ve pazartesi elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektirik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle yarın 11:00 – 14:00 saatleri arasında; Güzelyurt Atatürk Caddesi’nin Lemar Süpermarket’den başlayarak, Lefkoşa – Lefke Yolu ile birleştiği kavşağa kadar olan kısmında kalan tesis ve konutlarda elektrik kesintisi olacak.

Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle ise; pazartesi, doğuda; Karaoğlanoğlu’nun batı bölümleri ile Edremit ve Karmi köylerinden başlayarak, batıda; Karşıyaka’nın doğu kısmına kadar olan bölgenin, 09:00 - 15:00 saatleri arasında 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.