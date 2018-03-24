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KIB-TEK yarın ve pazartesi elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektirik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle.

KIB-TEK yarın ve pazartesi elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle yarın 11:00 – 14:00 saatleri arasında; Güzelyurt Atatürk Caddesi’nin Lemar Süpermarket’den başlayarak, Lefkoşa – Lefke Yolu ile birleştiği kavşağa kadar olan kısmında kalan tesis ve konutlarda elektrik kesintisi olacak.

Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle ise; pazartesi, doğuda; Karaoğlanoğlu’nun batı bölümleri ile Edremit ve Karmi köylerinden başlayarak, batıda; Karşıyaka’nın doğu kısmına kadar olan bölgenin,  09:00 - 15:00 saatleri arasında 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.

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