Kıb-Tek yarın 6 saatlik kesinti yapılacağını duyurdu

Elektrik kurumundan alınan bilgiye göre yarın ülkenin bir çok yerleşim biriminde 09:30 ile 15:30 saatleri arasında 6 saatlik kesintiye gidileceğini duyurdu.

GİRNE; Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09:30 ile 15:30 saatleri arasında şu bölgelere elektrik verilemeyecek “Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı, Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi, Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi” YEŞİLYURT; Yeşilyurt bölgesinde yarın, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:30 - 15:30 saatleri arasında şu bölgelere elektrik verilemeyecek Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerin elektrik enerjisi kesik olacak.