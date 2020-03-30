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Kıb-Tek vezneleri çarşamba ve cuma günleri açık olacak

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Kıb-Tek vezneleri çarşamba ve cuma günleri açık olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tüketicilerin ödemeleriyle ilgili açıklamasında değişiklik yaparak yeniden duyuru yayımladı.

Buna göre, Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir veznelerinden hizmet veremeyen kurum, kredi kartı ile internet üzerinden ödeme yapma imkanı olmayan tüketiciler ve kamu çalışanları ile Sosyal Sigorta emeklilerinin de bu hafta ödeneceğini dikkate alarak veznelerini tüm bölge amirlikleriyle şubelerinde çarşamba günleri 08.00 – 12.00 ve sadece bu haftaya mahsus 3 Nisan Cuma günü 08.00 - 12.00 arası açacak.

KIBTEK açıklamasında, tüketicilerin vezneden yapacağı ödemelerde mümkün mertebe çek ile ödeme yapması önerildi imkansızlık halinde nakit ödeme de kabul edileceği belirtildi.

Bunun dışında KIB-TEK'in tahsilatlarının şu kanallar aracılığıyla kesintisiz devam ettiği kaydedildi:

"www.kibtek.com Online İşlemler, Kibtek Mobil Uygulama (Android ve IOS), https://faturaode.kibtek.com Pratik ödeme kanalı, tüm şubelerdeki KIB-TEK kioksları, TC ve yerel bankalar ile Köy Kooperatifleri Online işlemleri"

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