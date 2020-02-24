Kıb-Tek verimli çalıştırılamıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, KIB-TEK’in ucuz elektrik üretemediğini, bunun iki nedeninin; AKSA anlaşması ve kurumun etkin ve verimli çalıştırılamaması olduğunu söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Şahap Aşıkoğlu, Haber Kıbrıs’ın “Ekonomiye Yön Verenler” dizisi için Selda İçer ile Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

Aşıkoğlu, şu anda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ucuz elektrik üretemediğini, bunun iki nedeninin; “AKSA anlaşması” ve “kurumun etkin ve verimli çalıştırılamaması olduğunu söyledi. Ucuz ve temiz elektrik üretimi için, KIB-TEK’in iyileştirilerek, verimliliği artırılarak, daha iyi bir kurum kültürü ile aidiyeti yüksek bir kurum haline dönüştürülmesi için bugüne kadar devletin yapması gereken yasaları yapmadığını belirten Aşıkoğlu, bakanlık olarak bu yasalarla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları bitirdiklerini vurguladı.

Aşıkoğlu, tüm yasalar ve tüzüklerin tamamlandığını, iki tanesinin meclis alt komitesine gitmeye hazır olduğunu, bir tanesinin de bitmek üzere olduğunu söyledi. Aşıkoğlu, “Akaryakıt Yasası”, “Enerji Verimliliği Yasası” ve “Enerji Üst Kurulu Yasası” olmak üzere üç tane temel yasa çıkaracaklarını söyledi. Bu arada bir de “Enerji Dairesi” kurulacağını belirten Aşıkoğlu, akaryakıt, elektrik ve yeşil enerji politikalarına “Enerji Üst Kurulu”nun karar vereceğini, “Enerji Dairesi”nin de o üst kurulun sekreteryasını yapacağını kaydetti.

Aşıkoğlu, “Enerji Üst Kurulu” kurulduktan sonra, KIB-TEK’teki eksik yasaları, tüzükleri veya uyumlaştırma süreci ya da oradaki teşkilat şemalarını düzenlenip, oranın daha verimli, daha kurumsal daha uzmanlarla donatılmış hale gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

ENTERKONNEKTEYE GEÇMEK İMKANSIZ DEĞİL

Enterkonnekteye geçmenin imkansız olmadığını, çünkü AB’nin aldığı tüm kararlar ve direktiflerin Kuzey Kıbrıs’ı da etkilediğini anlatan Şahap Aşıkoğlu, AB’nin “güneş enerjisine geç, yeşile geç” direktifleri verdiğini, bu nedenle AB yetkilileri ile yoğun temas halinde olduklarını söyledi.

“Yeşil enerjiye geç” diyen AB’nin diğer taraftan da bu konuda politik engeller çıkardığını ifade eden Aşıkoğlu, şu anda bu politik kararları aşmak için AB ile ciddi temaslar yaptıklarını vurguladı.

KIB-TEK’TE YÖNETSEL SORUNLAR YAŞANIYOR...

“KIB-TEK konusunda herkesin çok hassas olması gerekiyor. İçi boş sloganlar üzerinden 30 yıl öncesinin stratejileri artık sonuç vermiyor. Bunu herkesin anlaması gerekir. Kurum içinde, bakanlık-yönetim kurulu- genel müdür- çalışanlar sistematiği, yeterli ve gerekli şekilde dizayn edilmediği için yani gerekli yasalar ve tüzükler olmadığından kurum içinde yönetsel sorunlar yaşanıyor. Disiplin konuları sonuçlandırılamıyor. Özetle yönetim sorunu yaşanmaktadır. KIB-TEK özelleştirilmeyecek demek, kamu faydasına çalışmayacak değildir.”

CİDDİ MİKTARDA AKARYAKIT KAÇAĞI VAR…

Şahap Aşıkoğlu “Akaryakıt Yasası ile birlikte akaryakıt için monitöring sistem kurulacak. Şu anda ciddi kaçaklar olduğunu biliyoruz. Bu konuda hazırladığımız tüzük, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Adaya akaryakıt getiren tüm ithalatçılar, hem depolarına, hem de tüm yakıt istasyonlarına monitöring sistem kuracak. Yapmayanların lisansları iptal edilecek, bu çok net. Buna uymayan benzin istasyonlarının izni de iptal olacak.”

SİSTEME FAYDASI YOK...

“Vatandaşların panellerle ürettiği elektrik, sisteme alınamıyor çünkü yatırım gereklidir. Ancak şu anda yatırım üretime değil, iletime gereklidir. İletim hatlarını kuvvetlendirmek gerekiyor ki herkese güneş paneli kuralım ve onları kullanabilelim. Şu anki trafoların bazısı kaldırmıyor artık. Şu anda ülkeyi rüzgar değirmenleri veya panellerle doldursak da iletim sistemine faydası yok. Sistemi bozar, bütün sistem çöker. Bizim iletimi güçlendirmemiz gerekiyor. Önceliklerimizi belirleyip üretim ve iletime rasyonel yatırımlar yapmalıyız.”