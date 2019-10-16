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Kıb Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı

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Kıb-Tek'in yaptığı açıklamaya göre yarın yurdun çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. İşte bölgeler ve kesinti saatleri

Kıb Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı
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BALIKESİR , ERCAN DEĞİRMENLİK DOLAYLARI 

 Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları’nın elektrik enerjisi yarın bir saat kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti sabah 10:00 ile 11:00 saatleri arasında olacak.
 

GÖRNEÇ VE SERDARLI 

  Görneç ve Serdarlı bölgelerine, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

ACAPULCO HOTEL, ELEXUS HOTEL VE ÇATALKÖY SANAYİ BÖLGESİ 

  Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın, Acapulco Hotel, Elexus Hotel ve Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

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