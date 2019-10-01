KIB-TEK'ten elektrik kesintisi uyarısı

ÇATALKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çatalköy’de yarın 08.30 ile 12.30 arası elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen biligye göre, ağaç budama çalışması nedeniyle 08.30 ile 12.30 saatleri arasında, Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri bölgesine elektrik verilemeyecek.

GİRNE’NİN BAZI BÖLGELERİNDE YARIN YARIM SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesinde yarım saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 09:30 saatleri arasında olacak.