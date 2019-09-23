Kıb-Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.
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