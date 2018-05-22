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Kıb-tek Mağusa Bölgesinde direk değişecek

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Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değiştirme çalışması nedeniyle yarın Yıldırım köyü ve bölgedeki ağılara bir süre elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-tek Mağusa Bölgesinde direk değişecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde arızalı kesicinin değiştirilebilmesi için, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Yaşam Hastahanesi ve Reflex Apartmanı'nın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi

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