Kıb-tek Mağusa Bölgesinde direk değişecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde arızalı kesicinin değiştirilebilmesi için, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Yaşam Hastahanesi ve Reflex Apartmanı'nın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi
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