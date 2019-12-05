KIB-TEK, KTHY gibi olabilir

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıb-Tek’in şu an verimsiz çalıştığını, kurumda aşırı personel olduğunu, kurumun teknik olarak batma noktasında olduğunu kaydetti ve “KTHY’nin başına gelen şey Kıb-Tek’in başına da gelebilir” dedi

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programında Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Aşıkoğlu, toplam 17 ihale dosyasında usulsüzlüklere rastladıklarını, ortada itiraflar ve şikâyetler olduğunu belirterek, “Dört dosya hemen polise sevk edildi. 2 dosya için de Sayıştay’ın Kıb- Tek’te denetim yapması için ekipler devrede” dedi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı örnek veren Aşıkoğlu, “Çalışan kalkan oluyor, bazı gelişimlerin, değişimlerin önü alınmaya çalışılıyor. Çalışan da bu oynanan oyunu görmeli. Bakanlar Kurulu, 60 megavatlık kurulu güç için onay verdi. Bu sendikacıların direttiği gibi jeneratör olmayabilir. Ama bu yatırım yapılacak” dedi.

TEK DOSYADA 4 MİLYON TL…

Aşıkoğlu Kıb-Tek’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıb-Tek’teki yolsuzluklarla ilgili konuşan Aşıkoğlu, tek bir ihale dosyasında kurumun 4 Milyon TL zarara uğratıldığını, kuruma sahte ürün satıldığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Aşıkoğlu “Benim bulabildiğim 17 dosya var, ihalelerin yüzde 35 daha pahalıya alındığı hem de standartların altında bir üretim olduğu ortaya çıktı, şu anda 3 üst düzey bürokrat için polise şikâyette bulunduk” dedi.

“Kıb-Tek ihalelerde özelleştirilmiş gibi duruyor” diyen Aşıkoğlu “Bugüne kadar bu, çıkar menfaat gruplarının deşifre olabileceği en ciddi zamandır” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, yolsuzluklarla ilgili olarak elinde itirafların da bulunduğunu belirterek, bazı ürünlerin Çin’de orijinale uydurularak Kıb-Tek’e orijinal diye “yutturulduğunu” söyledi.

“KTHY GİBİ OLABİLİR”

Kıb-Tek’in şu an verimsiz çalıştığını ve kurumda aşırı personel olduğunu belirten Aşıkoğlu kurumun teknik olarak batma noktasında olduğunu kaydetti.

“KTHY’nin başına gelen şey Kıb-Tek’in başına da gelebilir” diyen Aşıkoğlu, personelin tüm yönleri ile süreci iyi takip etmesini istedi.

“AKSA SÖZLEŞMESİ SAÇMA”

AKSA’ nın şu anki sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğini vurgulayan Aşıkoğlu, geçmişte imzalanan anlaşmaların tümünü, “Şu an fueloil ile çalışan bir santral almak ne kadar saçma ise, AKSA ile imzalanan anlaşmalar da o kadar saçma” dedi.

KTHY’de nasıl bir süreç varsaydı şu anda KIB-TEK’te de aynı süreç var diyen Aşıkoğlu, “böyle devam ederse Kıb-Tek batacak” ifadesini kullandı.

“JENERATÖR SÖZÜ DEĞİL YATIRIM SÖZÜ VERDİK”

“Jeneratör ihalesine söz vermedik” diyen Şahap Aşıkoğlu şöyle devam etti:

“Sendikanın ya da Kurum içerisindeki bazı güçlerin dayattığı gibi dört jeneratör alırsak bu ülkeyi 15 yıl daha fueloile mahkûm ederiz, elektrik ucuzlamaz, bizim temel amacımız temiz enerji ve ucuz elektrik.

Maalesef jeneratörün markasına kadar inat edip, bunu dayatanlar var. Anlamakta zorlanıyorum. Çalışanı da çalışan eylemini de bu usulsüzlüklere kalkan olarak göstermeye çalışanlar var. Bunu kabul edemeyiz. Çalışan da reddetmeli.

İki noktada kafamız net. Kıb-Tek halkındır, ilelebet ayakta kalacak ve AKSA ile olan sözleşme 2024’te uzatılmayacak.

Gerisi, siyasetin çizeceği ve uygulayacağı bir yol. Kablo bu adaya gelebilir. Bunun için özel yatırımcı bulunabilir. Finansman sağlamak bu işin en kolayı. Uluslararası bir engel olacağını da düşünmüyorum.”

“MARKASI BELLİ”

Sendikanın jeneratörlerin alınması için ısrarla direttiğini belirten Aşıkoğlu jeneratörlerin markasının bile belli olduğunu vurguladı.

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki baca konusuna da değinen Aşıkoğlu “Bu benim için bir vicdan azabıdır. Bu bacayı takmak çok büyük maliyet ve 15 yıl daha bu mazotu yakalım diye baskı altındayım” ifadelerini kullandı.