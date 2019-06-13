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Kıb-Tek'den uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı

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KIB-TEK Bölge Amirliklerinden yapılan açıklamaya göre yarın yurdun çeşitli bölgelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yapılacaktır. Elektrik kesilecek bölgeler şöyle;

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Kıb-Tek'den uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı
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MERİÇ TRAFO MERKEZİ’NDE YENİLEME…

Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme ve yeni trafoları devreye alma çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, çalışmadan dolayı meydana gelecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”

 

LAPTA OTELLER VE AYTORO BÖLGELERİNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller ve Aytoro bölgelerine yaklaşık 3 elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-12.30 saatleri arasında olacak.
Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.
 

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