banner255
banner69
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
12 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
28 0
 
Ne büyük acı
Ne büyük acı
115 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
107 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
45 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
17 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
30 0
banner82

KIB-TEK'den elektrik kesintisi uyarısı

banner27

KIB-TEK'den elektrik kesintisi uyarısı

İSKELE’DE BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde elektrik kesik yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

LEFKE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

 Lefke bölgesinde bazı yerlere yarın 09:30 ile 15:30 arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu, bölgedeki tesis ve su motorları ve ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.