KIB-TEK'den elektrik kesintisi uyarısı

İSKELE’DE BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde elektrik kesik yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

LEFKE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Lefke bölgesinde bazı yerlere yarın 09:30 ile 15:30 arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu, bölgedeki tesis ve su motorları ve ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.