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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu

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Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
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Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler şöyle

Bakım onarım çalışması nedeniyle  09.30 ile 12.00 saatleri arasında Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları

Proje çalışması nedeniyle ise 09.00 ile yaklaşık öğleden sonra 14.00 saatleri arasında, İskele girişindeki Beko bayisinden Omega Fitness Spor Salonuna kadar olan bölge ve çevresine elektrik verilemeyecektir.

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