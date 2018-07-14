KIB-TEK'den 6 saatlik kesinti uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 10.00-16.00 saatleri ararasıdaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi ve Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgesi”
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