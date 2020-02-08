Kıb-Tek, 130 milyon TL borçlanmaya gidiyor

El-Sen, Kıb-Tek’in özel bir bankadan yüksek faizle 130 bin TL daha borçlandırılacağını açıkladı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın binaya girişini engelleyeceklerini vurguladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Kıb-Tek’in önümüzdeki günlerde özel bir bankadan yüksek faizle 130 bin TL daha borçlandırılacağını savunarak, bu borçlanmaya karşı olduğunu duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen El-Sen Başkanı Özkıraç, mayıs ayından beri hükümetin kuruma tek kuruşluk yatırım yapmadığını savunarak, “Tesislerdeki ambarlar boş, malzeme eksikliği var, çalışanların güvenliğiyle ilgili araç gerçek yok” dedi.

Borçlanma konusunda önceki gün bir bilgi aldıklarını ve bu bilginin doğruluğundan emin olduklarını belirten Özkıraç, “Yüksek faizli 130 milyon TL borçlanmaya gidiliyor. Buradan gelecek para AKSA’nın kasasına aktarılacak… Halkın, Kıb-Tek’e yatırım için verdiği paralar öyle ya da böyle özel bankalara ve AKSA’ya gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Özkıraç, kurumun yönetim kurulu başkanı olan Onurhan’ı kurumu “batağa sürüklemekle” de suçladı.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Kıb-Tek’teki bürokratlarla uyumlu şekilde çalışamadığını, kurumdaki rutin işlerin dahi yürümediğini savunan Özkıraç, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nı burada istemiyoruz, önümüzdeki günlerde binaya girişini de engelleyeceğiz. Doğacak sonuçlardan ne El-Sen, ne de çalışanlar sorumlu olacak. Kıb-Tek ego tatmin yeri değil ” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u da verdiği sözleri yerine getirmemekle suçlayan Kubilay Özkıraç, “Sayın Bakan ‘Aralık ayında ihaleye çıkılacak’ dedi, bizi yanılttı. Hasan Taçoy, ülkesini seviyorsa attığı imzanın, verdiği sözlerin arkasında dursun, hayali projelerle uğraşmasın. Kıb-Tek’e yatırım yapsın. Toplum da bunların takipçisi olsun, olanların karşısında sessiz kalmasın” şeklinde konuştu.

İki aylık grev yasaklarının dolduğunu da ifade eden Özkıraç, “Bu sendikayı grev yasakları ile engelleyemezler. 3-5 şirketin menfaati için Kıb-Tek’in batırılmasına, yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarını hayretle takip ettiklerini belirterek, “İyi durumda olan bir kurum borçlanmaya gitmez” dedi.

2024’te sözleşmesi bitecek AKSA’nın ülkeden gitmesi ve enerji fiyatlarının düşmesi için bu yatımların yapılmasının elzem olduğunu kaydeden Kaşif, aksi takdirde AKSA’nın daha büyük fiyatlarla masaya oturacağını, bunun bedelini de halkın ödeyeceğini söyledi.

Ersan Kaşif, AKSA’nın kilovat saat başına faturaya yansıyan maliyetinin 25-30 kuruş olduğunu da belirtti.

