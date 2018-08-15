“Kesintiyi onaylayan bürokrat varsa istifa edeceğim”

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu “Bu uygulamayı onaylayan bürokrat varsa istifa edeceğim" dedi

Milletvekilleri maaşlarında yapılacak kesinti, Meclis’in olağanüstü toplantısında gündem oldu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Olağanüstü halden geçiyoruz, ilk kesintiye kendimizden başladık. Gelecek ay vekiller tahsisat ödeneği almayacak” şeklinde açıklama yaptı.

Denktaş’ın açıklamalarının ardından UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, oturduğu yerden söz alarak, hükümeti popülizmle suçladı, bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Amcaoğlu, “Bunu onaylayan bürokrat varsa, bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim” dedi. Amcaoğlu’nun ardından UBP Milletvekili Dursun Oğuz da Denktaş’ı eleştirdi. Meclis oturumunda sesler yükseldi.

Denktaş “Dışarıda insanlar kan ağlarken, kalkıp da bunu mu düşüneceğiz? Bunu mu konuşacağız. Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsanız, Anayasa Mahkemesine gidin” dedi.

ÖZGÜRGÜN

Hüseyin Özgürgün yeniden kürsüye çıkarak, örnekler verdi ve Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödeneği, izaz ikram ödeneği gibi ödeneklerin kesilmesi halinde milletvekillerinin tahsisatlarının kesilmesinin kendileri için bir sorun olmayacağını dile getirdi.

Eski dönemlerin eleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Özgürgün, “Sorun sadece reel sektörde mi?” diye de sordu.

Özgürgün dövizle ilgili sorunun son 15 günde yaşanan bir durum olduğunu söyledi.

