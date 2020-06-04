Kervansaray Halk Plajı açılıyor

Küresel salgın coronavirüs tehdidine karşı plajlarda da sosyal mesafe önlemleri alınıyor. Girne Belediyesine bağlı Kervansaray Halk Plajı yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.

KERVANSARAY HALK PLAJI SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE AÇILIYOR

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hafta sonu açılacak Kervansaray Halk Plajı, 120 şemsiye kapasitesinden 80 şemsiye kapasitesine düşürüldü. Şezlongların tamamı kaldırıldı. Plajlarda satılacak ürünlerin tek kullanımlık kartonlarla servis edileceği belirtildi. 80 şemsiyelik kapasite dolarsa içeriye başka vatandaş alınamayacağını belirten yetkililer, plaja kum takviyesi de yaptıklarını söyledi. Plajda görevli personele Covid-19 pandemisi ile ilgili eğitim veren Girne Belediyesi, girişlerde el hijyeni için cihazlar bulunduracak.



ANTİS HALK PLAJI İÇİN DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Antis Halk Plajının da çim alanla birlikte sosyal mesafeyi koruyarak 23 olan şemsiye kapasitesini, 34 şemsiyeye çıkartarak alanını genişletti. Gereken önlemlerin alındığını belirten yetkililer vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına ve alınan kararlara uymaları gerektiğini hatırlattı.

Plajlara girişlerin 7,5 TL olarak düzenlendiği belirtildi.