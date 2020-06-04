banner411
banner69
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
99 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
247 0
 
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
140 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
51 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
34 0
35 0
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
51 0
banner460

Kervansaray Halk Plajı açılıyor

banner27

Küresel salgın coronavirüs tehdidine karşı plajlarda da sosyal mesafe önlemleri alınıyor. Girne Belediyesine bağlı Kervansaray Halk Plajı yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.

Kervansaray Halk Plajı açılıyor

 KERVANSARAY HALK PLAJI SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE AÇILIYOR

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hafta sonu açılacak Kervansaray Halk Plajı, 120 şemsiye kapasitesinden 80 şemsiye kapasitesine düşürüldü. Şezlongların tamamı kaldırıldı. Plajlarda satılacak ürünlerin tek kullanımlık kartonlarla servis edileceği belirtildi. 80 şemsiyelik kapasite dolarsa içeriye başka vatandaş alınamayacağını belirten yetkililer, plaja kum takviyesi de yaptıklarını söyledi. Plajda görevli personele Covid-19 pandemisi ile ilgili eğitim veren Girne Belediyesi, girişlerde el hijyeni için cihazlar bulunduracak. 


ANTİS HALK PLAJI İÇİN DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Antis Halk Plajının da çim alanla birlikte sosyal mesafeyi koruyarak 23 olan şemsiye kapasitesini, 34 şemsiyeye çıkartarak alanını genişletti. Gereken önlemlerin alındığını belirten yetkililer vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına ve alınan kararlara uymaları gerektiğini hatırlattı. 
Plajlara girişlerin 7,5 TL olarak düzenlendiği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.