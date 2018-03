“Ada ülkesinde yaşadığımızdan dolayı kendi suyumuza kendimiz sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullanan Şahali, suyu olumsuz etkileyen iklim koşullarına doğrudan müdahale şansının olmadı gerçeğini anımsatarak, sahip olunan her damla suyun değerini bilerek hareket edilmesi gerektiğini söyledi

Şahali, önümüzdeki ay Türkiye’de, su ve doğal kaynaklar konusunda temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Bugün, Dünya Su Günü…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, gün dolayısıyla “Su İçin Doğal Çözümler” temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve KTMMOB Genel Başkanı Selcan Akyel birer konuşma yaptı.

KTMMOB Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de katıldı.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, 1993 yılının küresel ısınmanın herkes için kaygı sebebi olduğunun anlaşılması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, 22 Mart tarihinin “Dünya Su Günü” olması için BM tarafından alınan kararın son derece önemli ve farkındalığı artırıcı olduğunu söyledi.

Suyun hayat olduğunu ve hayat izinin araştırılmasında suyun öncelik taşıdığına dikkat çeken Şahali, suyun yaşamın devamı açısından önemli olduğunu ve suyun kullanımı sırasında bir kez değil, birden çok kez kullanılmasının gerektiğini belirtti.

“Ada ülkesinde yaşadığımızdan dolayı kendi suyumuza kendimiz sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullanan Şahali, suyu olumsuz etkileyen iklim koşullarına doğrudan müdahale şansının olmadı gerçeğini anımsatarak, sahip olunan her damla suyun değerini bilerek hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

KKTC’nin su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması konusunda çok olumlu bir sicile sahip olunmadığını dile getiren Şahali, bu tür etkinliklerin farkındalığı artırarak çözüm yollarının aranması yönünden çok faydalı olacağını belirtti.

“Doğa için su” yorumunu daha çok benimsediğini dile getiren Şahali, suyun doğanın ve canlı yaşamın devamı olduğuna dikkat çekti.

“HİÇ BİTMEYECEK GİBİ KULLANILMASI EN CİDDİ HATA”

Türkiye’den adaya su ulaştığını ve bu gelen suyun, kendi suyumuzu yönettiğimiz veya tükettiğimiz gibi kullanılmaması gerektiğini söylen Şahali, ülkeye gelen suyun önemli bir maliyetle adaya geldiğine dikkat çekerek, suyun hiç bitmeyecek gibi tüketilmesinin yapılacak en ciddi hata olabileceğini kaydetti.

Entegre bir su yönetiminin oluşturulması ve bu konuda yasal alt yapının hazırlanması ve ona bağlı gerekli mekanizmanın oluşturulmasının KKTC devleti açısından ertelenmeyecek olduğunu kaydeden Şahali, suyun yönetiminin sadece devlet değil sivil toplum örgütlerinin de sorumluluğunda olması gerektiğini belirtti.

Geçitköy barajına ulaşmadan denize bırakılan suyun kullanıma aktarılması için ciddi bir arayış içerisinde olduklarını dile getiren Şahali, kayıp zamanın telafisi açısından anlaşma çerçevesinde bir çalışama yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜRKİYE’DE GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK”

Önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirerek, su ve doğal kaynaklar konusunda temaslarda bulunacaklarını dile getiren Şahali, bu ziyaret çerçevesinde belli noktalarda geri kalınan ve raydan çıkılan unsurların tekrardan olması gereken güzergaha oturması konusunda muhataplarıyla görüşmelerinin olacağını ve bu istişarelerle birlikte bugüne kadar olduğu şekilde ve daha isabetli bir şeklide yol almaya başlayacaklarını vurguladı.

AKYEL: “DÜNYADA HER 9 KİŞİDEN BİRİ TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR”

KTMMOB Genel Başkanı Selcan Akyel, 1993 yılında BM Genel Kurulu’nun 22 Mart’ı dünyadaki su kaynaklarının önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak için “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini anımsattı.

“Dünya Su Günü” dolayısıyla dünya basınında çıkan çarpıcı başlıklardan alıntı yapan Akyel, dünyada 800 Milyon insanın temiz suya ulaşabilmek için her gün ortalama 30 dakika harcadığını, dünyada her 9 kişiden birinin temiz suya ulaşamadığı ve böyle giderse her 4 çocuktan birinin 2040 yılından susuzluktan muzdarip olacağını aktardı.

Su kullanımının ve yönetiminin teknik odalar ve devlet eliyle yapılmasının önemine vurgu yapan Akyel, KTMMOB olarak, kamu yararına ve insan hayatına etki eden teknik uygulamalara katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.