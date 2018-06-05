“Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”

Meclis’te kürtaj konusu tartışıldı. Sağlık eski bakanı Sucuoğlu, KKTC’nin, ileri dönem gebeliklerin sonlandırıldığı bir pazar haline gelmesi tehdidi adlında olduğunu vurguladı

Meclis Genel Kurulu’nda bazı yasa önerileriyle ilgili ivedilik istemleri görüşüldü; bu sırada kürtaj konusu tartışıldı.

Mültecilerle ilgili düzenlemeler içeren “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi; Sabıka Kaydının Silinmesi konusunda iki yasa önerisi; insan kaçakçılığı, insan ticareti ve hamileliğin sonlandırılması konularında düzenlemeler içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitelerde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler onaylandı.

Dokunulmazlıkla ilgili gündemin ardından toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda öneri sahipleri adına CTP milletvekili Doğuş Derya tarafından sunulan “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Önerisi”nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Öneri hakkında bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Doğuş Derya, hükümette bulunan 4 partiyi temsilen öneriyi sunduklarını belirterek, bunun, mültecilerle ilgili insani düzenlemeler öngören bir öneri olduğunu söyledi.

İvedilik istemi oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, kürtaj konusunun çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

Şu anda 10 haftaya kadar istenmeyen gebeliğin sonlandırılabileceğini dile getiren Sucuoğlu ultrason görüntülerini göstererek 10 haftadan sonra ceninin gelişimini hafta hafta açıkladı, 14 haftada bebeğin uzuvlarının oluştuğunu kaydetti.

Sucuoğlu, 14 haftalık gebeliği sonlandırmanın annenin sağlığı açısından da çok zor olduğunu söyledi.

İstenen değişikliğin halkın da kabul edebileceği bir değişiklik olduğuna inanmadığını ifade eden Sucuoğlu istisnai hallerde, gereken durumlarda gebeliğin sonlandırılabileceğini, buna karar verebilecek olanın konuyla ilgili oluşturulmuş komite olması gerektiğini belirtti.

Sucuoğlu bir başka tehdidin de KKTC’nin ileri dönem gebeliklerin sonlandırıldığı bir pazar haline gelmesi olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan UBP milletvekili Özdemir Berova, bu değişiklikle ilgili ivedilik alınmasına gerek olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Sucuoğlu, kendisinin böyle bir gündeme rastlamadığını söyledi.

DERYA: “GEBELİKTEN KORUNMAKLA İLGİLİ BÜTÜN MÜKELLEFİYET KADINLARA YÜKLENİYOR… KONU SOSYAL BİR PROBLEM”

CTP Milletvekili Doğuş Derya da söz alarak, “ülkede böyle bir gündem olmadığı” ifadelerine cevaben, köy kahvelerinde ya da meyhanelerde böyle bir ihtiyaç olup olmadığının duyulamayacağını kaydetti.

Tartışmanın sadece etik ya da tıbbi temele oturtulamayacağını kaydeden Derya, değişiklik önerilen yasanın Ceza Yasası olduğunu belirtti.

Kadınların doğum kontrolüne erişiminin kolay olmadığının dile getiren Derya, gebelikten korunmakla ilgili bütün mükellefiyetin kadınlara yüklendiğini söyledi.

Değişikliğin, hak değil suç durumuyla ilgili olduğunu anlatan Derya, kürtaj suç olmasa da hastanelerde kürtaj yapılmadığını anlattı.

Doğuş Derya, ülkede doğurganlık hakları konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu da anlattı.

Olaya çok boyutlu bakmak ve etraflıca düşünmek gerektiğini dile getiren Derya, konunun bir sosyal problem olduğunu anlattı.

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu bu konunun basit bir konu olmadığını kaydetti.

Konunun sosyal yönü yanında tıbbi yanı da olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız” diyerek konunun yeterince çalışılmamış olduğuna inandığını belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, herkesin konunun hassasiyetinin farkında olduğunu anlattı.

Önerinin sadece kürtajı içermediğine işaret eden Erhürman, özellikle insan ticareti konusunda ortaya atılan iddialara işaret etti, bu iddialar gerçekse ortada ciddi bir mesele olduğunu anlattı.

Sucuoğlu’na hafta meselesinin bilimsel esaslarla tartışılması açısından katıldığını anlatan Erhürman, verilecek kararın sadece ivediliği hakkında olduğunu belirtti.

Ne zaman bu konular konuşulmaya kalkılsa “zamanı şimdi mi” sorusuna maruz kaldıklarını anlatan Erhürman, konunun komitede tartışılması gerektiğini anlattı.

Başbakan Erhürman, konunun 4 yıldır çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ceza Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.