Kazaların en büyük nedeni dikkatsiz sürüş

Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Bölüm Müdürü Hüseyin Kadir Çete, trafikte kaza sebebinin en başında dikkatsiz sürüş geldiğini ve bu dikkatsiz sürüşün başında da cep telefonuyla araç kullanımının olduğunu vurguladı

Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Bölüm Müdürü Hüseyin Kadir Çete, polisin trafik kazalarını önlemek için denetim görevlerini en iyi şekilde yaptığını ancak, vatandaşın da kendi hayatını korumada bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Polisin, sürekli gece gündüz, mesai saati içinde ve dışında da trafik denetim ve kontrolleri yaptığını ifade eden Çete, amacın trafiği kullanan kişilerin güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Hüseyin Kadir Çete, Radyo Güven’de yayınlanan Taner Gönül’ün sunduğu “Emniyet Şeridi” programında trafikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çete, Polisin yaptığı trafik denetimlerinde vatandaşların en çok işlediği suçlar arasında; sürat, araç kullanırken cep telefonunda konuşma, emniyet kemeri takmadan araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanmanın yer aldığına dikkat çekti.

Trafikte araç kullanırken ilaç almanın da alkol kadar etkili olduğuna dikkat çeken Çete, bu durumun kazaya sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu ve ilaç alındığı zaman sürücülerin araç kullanmamasını istedi.

Ehliyetsiz araç kullanımıyla ilgili ailelere de seslenen Çete; “Ehliyetsiz kişilere kim olursa olsun araç vermeyin, elim sonuçlara sebebiyet vermemek için bunlara dikkat edelim. Bir kaza sonrasında toplum olarak hep birlikte üzülüyoruz” dedi.

Trafikte kaza sebebinin en başında dikkatsiz sürüş geldiğini ve bu dikkatsiz sürüşün başında da cep telefonuyla araç kullanımının olduğunu dile getiren Çete, “Polisler olarak bunu önlemek için trafik haftasında cep telefonu kılıfı yaptırdık. Cep telefonu kılıfı aracın ön konsoluna monte ediliyor. Kılıfın üzerinde de “Cep telefonuna değil, hayata bağlan” şeklinde bir spot yazısı bulunuyor. Bunu yapmaktaki amacımız araç kullanırken cep telefonunda konuşmayı engellemek.” dedi.

Çete, sürat konusuna da değinerek sürücülerin trafikte gidilecek olan yere vaktinden önce gitmeyi kendisine hedef koyması gerektiğini ifade ederek, sürücülerin trafiğe erken zamanda çıkmasıyla sürat yapılmasının önüne geçileceğini ve bununla birlikte kaza olasılığının da düşürülmüş olacağını belirtti. Çete, araç kullanırken, sürücülerin dikkatli ve azami süratin altında seyretmeye çaba göstermesi gerektiğine de işaret etti.

Trafik konusunda halkı denetlemenin yanında, bilinçlendirmenin de önemine değinen Çete, “İlkokullarda trafik eğitim parkında uygulamalı eğitimler verdiklerini ve bu eğitimlerle çocukların trafik konusunda daha bilinçli yetiştiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası Tüzüğü ile ilgili çalışmaları olduğunu da belirten Çete, yakın zamanda bu tüzüğün yasallaşmasıyla hayata geçeceğini kaydetti.

Çete, yasa ile uyuşturucu kullanan sürücülerin tespitinin sağlanacağını, sabit görüntülü radarlarda puan cezasını ortadan kaldırarak para cezasına çevrileceğini, vatandaşın trafik cezalarını da internet üzerinden ödeyebileceğini kaydetti. Bu yasa ile ayrıca polisin üzerindeki iş yükünün azalmasının yanında vatandaşa da kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Çete, vatandaşlara da seslenerek trafikte bir aksaklıkla karşılaşıldığı zaman bu durumun mutlaka polise ihbar edilmesini isteyerek, “Trafik kurallarına uyma noktasında kendi kendimizi de kontrol edebilmeyi öğrenmeliyiz” dedi.

Trafik konusunda öğrencilere de seslenen Çete, otobüs içerisinde yolculuk yaparken ayakta durulmaması, araç durmadan otobüsten inilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Çete, öğrenci taşımacılığı yapan kişiler için de çocukları okul önlerine değil de yakın ve emniyetli olan yerlere bırakmasını sağlayacak önlemler üzerinde çalışmalar bulunduğunu da kaydetti.

“Biz ülkemizde öyle bir trafik hayal ediyoruz ki, sıfır kaza olsun. Bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diyen Çete, polise de seslenerek şunları kaydetti:

“Polislerin, değişen ve gelişen toplumda beklentileri karşılar nitelikte olmayı hedef edinmesi gerekiyor. İşlenen suçlar karşısında Polislerin kişiselleştirme yapmadan, tavır almadan, şefkatli, güler yüzlü, yol gösterici, tarafsız ve adil olmanın yanında hukuka uygun, disiplinli, tutarlı ve kararlı olmasını da istiyorum.”