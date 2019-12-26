Kaza yerine bariyer döşeniyor

Turunçlu Kavşağı’nda önceki gün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor

Turunçlu Kavşağı’nda önceki gün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu keskin viraj bariyerlerle çevreleniyor.

Kaza bölgesinde dün sabah saatlerinden itibaren bariyer döşenmeye başlandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müdahale edilen bölgede kısa sürede bariyer döşenmesinin tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alana döşenecek olan bariyerler, Turunçlu-Ulukışla kavşağının öncesindeki alanına yerleştiriliyor.

Önceki gün meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar isyan noktasına gelmiş ve aynı bölgede 5 kişinin hayatını kaybetmesinin nedeni olarak yolda bariyer olmaması gösterilmişti.

Önceki akşamki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararda "bütçe bulunduğu" öğrenilirken, akabinde öncelikli olarak virajlı kısımlara bariyer konacağı kaydedildi.

Söz konusu çalışmalarla ilgili kaynak Karayolları Dairesi bütçesinden değil, farklı kalemlerden kullanıldı.

ATAKAN REST ÇEKTİ İDDİASI

Öte yandan önceki gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına, önceki sabah meydana gelen trafik kazası damga vurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın, "Son kez bu tonda konuşacağım" dedi ve trafikteki acil sorunların çözülmesi için bütçe ayrılmadığı takdirde, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşarak, istifayı gündeme getireceğini söyledi.

Rakam rakam, sorunlu bölgeler ve çözüm önerilerini diğer bakanlarla paylaşan Atakan'ın zaman zaman sesini yükselttiği, "Bu başarısızlık bana yazıyor sanmayın... Başbakan dahil trafikte biten projelere yazımlarına rağmen, ihale sürecine geçilememesi, hepimizin başarısızlığı..." dediği öğrenildi.

Bakanlar Kurulu, kısa sürede, trafik kazalarının çok yaşandığı bölgelere, yarım kalan projelerden başlayarak kaynak aktaracak.

Hükümet içerisinde, "trafik projelerinin önceliği" konusunda görüş birliği sağlandığı ve bu yönde adımlar atılması için uzlaşı olduğu öğrenildi.