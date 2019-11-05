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Kaza kırım inceleme ekibi ilk incelemlerini tamamladı

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Kaza kırım inceleme ekibi ilk incelemlerini tamamladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı 2 kişilik kaza/kırım inceleme ekibinin, Geçitkale Havaalanı içerisinde 29 Ekim’de meydana gelen ultralight uçak kazası hakkında rapor hazırlamak için yaptığı incelemeyi tamamladığı bildirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sivil Havacılık Dairesi gözetiminde üç gün süren enkaz incelemesi sırasında, kısmen yanmış bir adet cep telefonu ile bir adet kamera kartı bulunmuş ve detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürülmüştür. Yine uçağın İtalyan olan motoru da ileri incelemeye tabi tutulacaktır. Tüm bu incelemelerin ardından kazayla ilgili ön raporun 1 ay içerinde yayımlanması beklenmektedir. Kesin rapor için ise yaklaşık 1 yıllık bir süre gerekmektedir”denildi. 
Açıklamada, uzman ekibin aktardıkları ve otopsi raporlarının “her iki pilotun da çarpmanın etkisiyle derhal öldüğünü” ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, “Ayrıca evrak üzerinde yapılan incelemelerde uçağın tescil, uçuşa elverişlilik, sigorta, pilot lisansları gibi tüm evraklarının eksiksiz olduğu, ulusal ve uluslararası tüm havacılık kurallarına uygun olarak uçtuğu ve prosedürlerde herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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