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Kayseri'den 96 bin çilek fidesi alındı

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Kayseri'den bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ise 96 bin çilek fidesi ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kayseri'den 96 bin çilek fidesi alındı

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi bölgesinde 2019 yılında yapılan fide- fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin adet çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'si Kayseri'de üretiliyor. Üretilen fidelerin çoğunluğu ülkenin birçok bölgesine satılırken, bir kısmı da Irak, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Ön izne bağlı olan tohum, fide ve fidan ihracatı, bakanlıktan alınacak "Bitki Sağlık Sertifikası" ile gerçekleştirilebiliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'den bu yıl şu ana kadar KKTC'ye ise 96 bin çilek fidesi ihracatı gerçekleştirildi.

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