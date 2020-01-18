Kayseri Belediyesi’nden KKTC için toplu ulaşım çalışması

KKTC’ye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve ekibi, Bakanlığın talebiyle KKTC’deki toplu taşımacılıkla ilgili fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi ve “KKTC Ulaşım Master Planı” konusunda yol haritası belirledi

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın davetlisi olarak adada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kabul etti.

Büyükkılıç ve adaya birlikte gelen ekibi, Bakanlığın talebiyle KKTC’deki toplu taşımacılıkla ilgili bir takım fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi ve “KKTC Ulaşım Master Planı” konusunda bir yol haritası belirledi.

TATAR: “GÖNÜL BAĞIMIZ VAR”

Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç ve heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, Kayseri ile bir gönül bağları bulunduğunu kaydetti.

KKTC’nin bölgedeki öneminin, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle birlikte arttığını kaydeden Tatar, bu konuda Türkiye ile KKTC’nin birlikte hareket ettiğini ve büyük bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Tatar, Türkiye ile ekonomik siyasi kültürel bağlarının güçlendirilmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, Kıbrıs’ta Türklerin mücadelesinin çok uzun yıllardır devam ettiğini ve 1571’den beri Türkiye ile bağlarının bulunduğunu belirtti.

Su projesinin önemini vurgulayan Tatar, buna benzer başka projeler üzerinde de çalışıldığını ve Türkiye ile ilişkileri arttıkça kendilerini daha güçlü hissettiklerini söyledi.

Turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektörünün KKTC’de gelişmiş sektörler olduğunu dile getiren Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda ziyaretçilerin KKTC’ye geldiğini anlattı.

Başbakan Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halklarının bir birini daha iyi tanıması ve anlamasının önemli olduğunu söyleyerek, milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini belirtti ve bunun için artık çok gelişmiş hale gelen sosyal medyanın da kullanılabileceğini kaydetti.

BÜYÜKKILIÇ: “HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kıbrıs’ın ulaşım projeleriyle ilgili ekibinin çalışma yaptığını söyledi ve her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri’nin endüstrisi, sanayisi, ticaretiyle kendinden söz ettiren bir şehir olduğunu kaydeden Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişiyle büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu anlattı.

Son yıllarda Kayseri’nin kayak turizmiyle ön plana çıktığını dile getiren Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın artık uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.