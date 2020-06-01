"Kaynağın akışından kimsenin şüphesi olmasın”

Başbakan Ersin Tatar “Protokolde belirtilen kaynağın akışının gerçekleştirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi

Başbakan Ersin Tatar Mecliste söz aldı. “Protokolde belirtilen kaynağın akışının gerçekleştirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diyen Tatar, reel sektörü dışlamış bir hükümet olmadıklarını dile getirdi.

Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini, tüm ülkelerin ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Tatar, Maliye gelirlerindeki azalışın ilk gün tahmin ettiklerinden az olduğunu ifade etti.

Piyasalara ne söylendiğine dikkat etmek gerektiğini söyleyen Tatar, amacın ekonomiyi ayakta tutmak ve yaratılan kaynakla sürdürülebilirliği sağlamak, kalıcı tahribatları önlemek olduğunu dile getirdi.

Protokolün kalıcı ya da her hükümeti bağlayan bir durumu olmadığını söyleyen Tatar, muhalefete hitaben “Sen hükümete geldiğinde değiştireceksen değiştirebilirsin” dedi.

Bu protokolün defalarca tartışıldığını ve değerlendirildiğini de ifade eden Tatar, KKTC insanına daha fazla rahat ve esenlik sağlamak için imzalanan protokolün doğru olduğunu söyledi.

“SINIR KAPILARININ AÇILMASI İÇİN BELİRLİ KOŞULLAR OLUŞMALI”

Tatar, sınır kapıların açılmasını kendilerinin de istediğini ancak bunun için belirli koşulların oluşması gerektiğini bu konuda gerekli değerlendirmelerin yapıldığını dile getirdi.

Başbakan Tatar’ın politika yaparken ölçülü olunması gerektiğini dile getirmesi üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

Başbakan Tatar, kendisine sorulan bir soru üzerine piyasaya sunulacak kredi imkanlarının artması için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye ile imzalanan protokolün ekonomiye güveni artırdığını söyleyen Tatar, bütçe açıklarının kontrol edilebilir hale getirildiğini ifade etti.

Tatar, hastane projelerinin tamamlanması için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Eldeki imkanların belli olduğunu ifade eden Tatar popülizm yapılmamasını istedi.